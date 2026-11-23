क्या आपको पता है यूट्यूब पर भी भोजपुरी गानें ने इतिहास रचा है। यूट्यूब पर भोजपुरी की एक गाने ने 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड बनाया है। बॉलीवुड सॉन्ग भी इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए।

YouTube पर नंबर-1 है भोजपुरी का ये गाना

आज भोजपुरी सिनेमा किसी से कम नहीं है। आज भोजपुरी फिल्में ही नहीं इसके स्टार्स की फैन फॉलोइंग बॉलीवुड स्टार्स से कम नहीं है। वहीं, भोजपुरी गानों की तो बात ही क्या करें। भोजपुरी गाने आज हिंदी गानों से कहीं ज्यादा पसंद किए जाते हैं। यहीं नहीं भोजपुरी गाना आज हर शादी पार्टी की जान है। इन गानों के बिना पार्टी की जान अधूरा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है यूट्यूब पर भी भोजपुरी गानें ने इतिहास रचा है। यूट्यूब पर भोजपुरी की एक गाने ने 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज का रिकॉर्ड बनाया है। बॉलीवुड सॉन्ग भी इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए। आइए जानते हैं कौन सा है वो गाना?

ये है वो 100 करोड़ व्यूज वाला गाना 100 करोड़ व्यूज के साथ यूट्यूब पर नंबर-1 है ये भोजपुरी का ये गाना हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो साल 10 सितंबर, 2019 में यूट्यूब पर रिलीज हुआ है। ये किसी फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि एक म्यूजिक वीडियो है। ये भोजपुरी गाना है 'हैलो कौन'(Hello Koun)। इस गाने को भोजपुरी इंडस्ट्री के फेमस सिंगर रितेश पांडे और स्नेहा उपाध्याय ने गाया है। खास बात ये है कि इस गाने को अपनी आवाज देने के साथ ही रितेश और स्नेहा ने इसमें एक्टिंग भी की है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया।

यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पर नंबर 1 साल 2020 में यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पर 'हैलो कौन' गाना नंबर 1 पर रहा था। यही नहीं ये यूट्यूब पर इसने 1 बिलियन (100 करोड़) व्यूज का आंकड़ा पार करने वाले शुरुआती लोकप्रिय भोजपुरी गानों में शामिल हुआ। 'हैलो कौन' गाना आज भी काफी सुना और पसंद किया जाता है। अक्सर हम रितेश पांडे के इस गाने को शादी-पार्टी में सुनते हैं।

'हैलो कौन' गाने के लिरिक्स हेलो कौन?, कौन?

हम बोल रहे हैं, कौन?

हम बोल रहे हैं, कौन?

अरे हम हम बोल रहे हैं, कौन?

हम बोल रहे हैं, कौन?

नहीं जानती, नहीं जानती

नहीं जानती, नहीं जानती

अरे बाबा नहीं जानती

क्या हुआ भाई

काहे को मुंह लटका के

बैठे ले हो

अरे का बोले भाई

चलो तुमको फ्लैशबैक में

लेकर चलते हैं

तभी मुझ मई अइगा

नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन

कोई उथय बोला नमस्ते बोलो कौन

अरे नंबर पे उसके मेन किया टेलीफोन

कोई उठा!य! बोला हेलो बोलो कौन

दिल हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक

सही नंबर पर गलत गलत बोल रहे कौन

हेलो कौन?, कौन?

हम बोल रहे हैं, कौन?

हम बोल रहे हैं, कौन?

अरे हम हम बोल रहे हैं, कौन?

हम बोल रहे हैं, कौन?

नहीं जानती, नहीं जानती

नहीं जानती, नहीं जानती

अरे बाबा नहीं जानती

अरे मेरी जानू मुझे पहचान

तू मेरी जाना मैं हू तेरा जान

गलत नंबर, क्या?

गलत नंबर, क्या?

अरे बोला ना, क्या?

अरे बोल ना रे

किस से बात करनी है तेरे को

किस से बात करनी है तेरे को

मेरे बाबू से, अच्छा!

मेरे सोना से, ओह हो हो!

मेरे जानू से, हम्म

थापड लेगा ना

दिमाग सही हो जाएगा

भाई ये लडकी तो उल्लू बना रही हैं

उल्टा सीधा बोल के तुमको घ घुमा रही है

ऐसा बात नहीं है हो

प्यार हम कार्ति है

इसी नंबर से रात भर

ये बात कार्ति है

आइसा बाट है तोह

लागा के फेर से फोन