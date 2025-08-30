Bhojpuri Singer Pawan Singh Cryptic Post Amid Backlash for touching waist Anjali Raghav on stage ‘जिस तन लागे सो तन जाने’, अंजलि राघव वाले विवाद के बीच पवन सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट, Bhojpuri Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़भोजपुरीBhojpuri Singer Pawan Singh Cryptic Post Amid Backlash for touching waist Anjali Raghav on stage

‘जिस तन लागे सो तन जाने’, अंजलि राघव वाले विवाद के बीच पवन सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह इन दिनों एक विवाद को लेकर चर्चा में हैं। अब पवन सिंह ने एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है। विवाद में फंसे पवन सिंह ने लिखा- जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई।

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 08:53 PM
share Share
Follow Us on
‘जिस तन लागे सो तन जाने’, अंजलि राघव वाले विवाद के बीच पवन सिंह का क्रिप्टिक पोस्ट

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का शुक्रवार का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते नजर आ रहे थे जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। आज एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भी उस हरकत पर आपत्ति जताई है और इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया है। इस विवाद के बीच में पवन सिंह ने दर्द को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा- जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई।

पवन सिंह ने लिखा क्रिप्टिक पोस्ट

पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की। तस्वीर में पवन सिंह किसी पूजा पंडाल में हाथ जोड़कर खड़े हैं। इस तस्वीर के साथ पवन सिंह ने लिखा- "एक कहावत है—जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पराई।"

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

पवन सिंह के इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने पवन सिंह का साथ दिया है। एक यूजर ने लिखा- हम सब साथ हैं भैया। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आप गलत हो चाहे सही आपके लिए हमेशा जान हाजिर है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- जो हुआ भैया, उसे भूल जाइए।

क्या था वो वायरल वीडियो?

पवन सिंह का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पवन सिंह स्टेज पर एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ खड़े होते हैं। अंजलि राघव जनता से बात कर रही होती हैं, तभी पवन सिंह उनकी कमर पर हाथ लगाते हैं। पवन सिंह कहते हैं वहां कुछ लगा हुआ है। लोगों का मानना है कि पवन सिंह के छूने से अंजलि राघव असहज नजर आ रही हैं।

Pawan Singh Bhojpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।