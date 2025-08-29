भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने एक्ट्रेस की कमर पर लगाया हाथ, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; 'ये नीच हरकत…'

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स पवन सिंह की इस हरकत पर भड़के हुए हैं।

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में पवन सिंह एक स्टेज पर नजर आ रहे हैं। पवन सिंह के साथ भोजपुरी स्टार अंजलि राघव नजर आ रही हैं। पवन सिंह अंजलि राघव की कमर पर हाथ लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है। लोग पवन सिंह पर भड़क गए हैं और जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा - “हमेशा मंच पर ये बहन बेटियों के साथ बहुत नीच हरकते करता है , इसका विरोध होना चाहिए।”

वायरल वीडियो में क्या दिखा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पवन सिंह और अंजलि राघव का ये वीडियो उनके गाने सैयां सेवा करें के लॉन्च का है। अंजलि राघव दर्शकों से बात कर रही होती हैं, तभी पवन सिंह उनकी कमर पर हाथ लगाते हैं। अंजलि राघव पलट कर देखती हैं और फिर खुद अपनी कमर पर हाथ लगाती हैं। इसपर पवन सिंह कहते हैं कि हाथ हटाओ।

क्या बोले पवन सिंह इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स पवन सिंह की हरकत पर भड़क गए हैं। पवन सिंह वीडियो में ये कहते भी सुनाई पड़ते हैं कि उनकी कमर पर कुछ लगा है। कई लोग कह रहे हैं कि अंजलि राघव असहज लग रही हैं। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अंजलि राघव को वहीं पवन सिंह को हाथ लगाने से मना करना चाहिए था। वो क्यों वहां खड़ी मुस्कुरा रही हैं।