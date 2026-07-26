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Bhojpuri Bawaal: मां चली गई त पवन खत्म…भावुक हुए पावरस्टार, उधर आम्रपाली के एक फैसले ने उड़ाए होश

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर नया रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' शुरू हो रहा है। शो के प्रोमो में पवन सिंह मां के सामने भावुक होते नजर आ रहे हैं।

Reality Show Bhojpuri Bawaal Promo
रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' के आए दो प्रोमो

पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और तेज प्रताप यादव...भोजपुरी के ये सुपरस्टार्स एक साथ एक ही मंच पर आ रहे हैं। दरअसल, जियोहॉटस्टार पर एक नया रिएलिटी शो आ रहा है जिसका नाम 'भोजपुरी बवाल' है। यूं तो ये शो 2 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन इस शो के छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स ने अभी से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है।

पवन सिंह हुए इमोशनल

एक प्रोमो में पावरस्टार पवन सिंह अपनी मां के चरण दबाते हुए दिख रहे हैं। मां के पैरों में सूजन देखकर एक्टर टेंशन में आ जाते हैं। उनकी मां कहती हैं, 'शुगर बीपी है इसलिए हमारी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। पवन सब काम छोड़कर आ गया। बेटा मेरी बहुत इज्जत करता है।' पवन इमोशनल हो गए। पवन कहते हैं, 'मेरे पास अगर कोई संपत्ति है तो वो हैं आप।' उनकी मां कहती हैं, 'अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? इसलिए कहती हूं कि शादी कर लो।' पवन की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। पवन कहते हैं, 'अगर मां चली गई तो...पवन खत्म।'

इस लिंक पर क्लिक करके देखें पवन सिंह वाला प्रोमो

पवन सिंह

आम्रपाली का फैसला सुन दंग हो गए उनके माता-पिता

हाल ही में सामने आए प्रोमो में कई इमोशनल और चौंकाने वाले पल देखने को मिले हैं। प्रोमो की शुरुआत में अभिनेत्री आम्रपाली दुबे मंदिर में माथा टेकने के बाद अपने परिवार को अपने फैसले के बारे में बताती हैं। आम्रपाली कहती हैं कि वो मां बनना चाहती हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस के पिता उनसे पूछते हैं, 'क्या बोल रही हो?' इसके बाद वे हैरानी से आम्रपाली की मां की तरफ देखते हैं और कहते हैं, 'ये क्या कह रही है?' वहीं उनकी बहन घबराते हुए पूछती हैं, ‘क्या तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? लेकिन आम्रपाली बड़े कॉन्फिडेंस से कहती हैं कि वो फैसला कर चुकी हैं।

शादीशुदा हैं आम्रपाली?

बता दें, आम्रपाली ने शादी नहीं की है। हालांकि उनका नाम अक्सर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन दोनों ने कई बार स्पष्ट किया है कि वे केवल अच्छे दोस्त हैं।

इस लिंक पर क्लिक करके देखें आम्रपली दुबे वाला प्रोमो

आम्रपाली

क्या है 'भोजपुरी बवाल'?

‘भोजपुरी बवाल’ ‘फॉलो-रिएलिटी’ शो है। इस रिएलिटी शो में कैमरे इन सुपरस्टार्स के पीछे-पीछे चलेंगे। उनके आलीशान घर, उनकी महंगी गाड़ियां, उनके काम करने का तरीका और उनकी पर्सनल लाइफ की वो अनसुनी कहानियां सीधे दर्शकों के सामने लाएंगे, जो आज तक लाइमलाइट से छिपी रहीं। इसका पूरा फोकस भोजपुरी संस्कृति, वहां के रहन-सहन, खान-पान, त्योहार और भाषा के ठेठ अंदाज पर टिका होगा। वहीं इस शो को होस्ट कृष्णा अभिषेक और सोशल मीडिया स्टार मनीषा रानी करेंगी।

इस लिंक पर क्लिक करके देखें तेज प्रताप यादव वाला प्रोमो

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Pawan Singh Bhojpuri Bawaal Aamrapali Dubey

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