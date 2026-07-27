पवन सिंह की लव स्टोरी से इंस्पायर्ड है ये फिल्म, जानिए पावरस्टार के परिवार के बारे में
पवन सिंह बहुत जल्द जियोहॉटस्टार के रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में नजर आने वाली हैं। इस शो के शुरू होने से पहले आइए आपको पवन सिंह के बारे में बताते हैं।
भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) अक्सर अपनी फिल्मों, गानों और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अपने बेबाक अंदाज और विवादों के कारण चर्चा में रहने वाले पवन सिंह जल्द ही रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ में नजर आने वाले हैं। इस शो का प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें पवन सिंह अपनी मां के साथ बेहद खास अंदाज में दिख रहे हैं। शो के आगाज से पहले आइए जानते हैं पवन सिंह के परिवार और उनकी जिंदगी से जुड़े उन अनसुने पहलुओं के बारे में।
पवन सिंह और उनकी मां
पवन सिंह भले ही दुनिया के लिए एक बहुत बड़े स्टार हों, लेकिन अपनी मां के लिए वह आज भी वही छोटे और नटखट बच्चे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह की मां ने पावरस्टार को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि पवन बचपन से ही काफी शैतान रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो पवन की कोई भी फिल्म देखना नहीं भूलतीं और हर फिल्म को कम से कम 3 से 4 बार देखती हैं।
घर में सबसे छोटे हैं पवन सिंह
पवन सिंह चार भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनसे बड़े दो भाई और एक बहन हैं। सबसे छोटे होने के नाते वह परिवार में सभी के दुलारे रहे हैं।
पवन सिंह पर बन चुकी है फिल्म
पवन सिंह की फिल्म ‘भइया के साली ओढ़निया वाली’ को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की कहानी उनकी रियल लाइफ से प्रेरित थी? उनकी मां ने ही इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पवन सिंह को अपने बड़े भाई की साली से प्यार हो गया था। उसी प्यार और रिश्ते से प्रेरित होकर उन्होंने ये फिल्म बनाई गई थी।
कैसी रही पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी?
पवन सिंह की पर्सनल लाइफ और शादियों को लेकर भी काफी चर्चा रही हैं।
नीलम सिंह (पहली पत्नी): पवन सिंह ने साल 2014 में अपने बड़े भाई की साली नीलम सिंह से शादी की थी। हालांकि, ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका और शादी के महज एक साल बाद, मार्च 2015 में नीलम सिंह का निधन (सुसाइड) हो गया।
ज्योति सिंह (दूसरी पत्नी): पहली पत्नी के निधन के बाद, पवन सिंह ने मार्च 2018 में यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। फिलहाल, मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक जानकारी के अनुसार दोनों के बीच कोर्ट में तलाक का मामला विचाराधीन है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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