तेज प्रताप के वीडियो पर आया स्टार्स का रिएक्शन, पवन सिंह को कहा था 'बेकार', निरहुआ को 'घटिया'!
Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और निरहुआ जब एक साथ बैठे तो एक ऐसी बात सामने आई, जिसकी वजह से बवाल काफी लंबा खिंच सकता है।
रियलिटी टीवी शो 'भोजपुरी बवाल' के शुरुआती एपिसोड्स में तेज प्रताप यादव भोजपुरी समाज को एकजुट करने की बात करते नजर आए थे। हालांकि बाद में उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला जिस पर लोगों ने तो गौर किया, लेकिन बात उन भोजपुरी सुपरस्टार्स तक नहीं पहुंच पाई, जिनके बारे में ये कही गई थी। राजनेता तेज प्रताप यादव ने कभी पवन सिंह को 'बेकार एक्टर' कहा तो कभी दिनेश लाल यादव को 'घटिया' बताया। अब पहली बार आप उनके इन बयानों पर भोजपुरी सितारों का रिएक्शन देख पाएंगे।
'तेजू भैया' ने पवन को कहा था बेकार
कलर्स टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हो रहे रियलिटी टीवी शो 'भोजपुरी बवाल' के ताजा प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि पवन सिंह और दिनेश लाल यादव एक साथ बैठे फिश पेडिक्योर करवाते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वह टीवी पर 'भोजपुरी बवाल' का एपिसोड देख रहे हैं और इसमें वह हिस्सा चल रहा है जहां तेज प्रताप यादव कुछ लोगों को भोजपुरी सितारों की तस्वीरें दिखाकर उनसे उनके बारे में पूछते हैं। इसी एपिसोड में तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह की तस्वीर लोगों को दिखाकर कहा था कि यह तो बेकार है।
फेंक दी थीं सुपरस्टार्स की तस्वीरें
इसके बाद तेज प्रताप यादव ने दिनेश लाल यादव की तस्वीर दिखाई और भीड़ से एक लड़की ने उठकर कहा कि हम भोजपुरी मूवी नहीं देखते हैं। घटिया लगता है। इस पर तेज प्रताप ने भी हां में हां मिलाते हुए कहा- हमें भी घटिया लगता है। दोनों भोजपुरी सुपरस्टार्स की बुराई करते हुए जिस लहजे में तेज प्रताप यादव ने उनकी तस्वीरों को फेंका था, यह बात फैंस को बहुत चुभी थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि शायद उन्हें इसका जवाब देना पड़ सकता है। क्योंकि नए प्रोमो वीडियो में यह वीडियो खुद पवन सिंह और निरहुआ देखने के बाद तमतमाते नजर आ रहे हैं।
दिनेश लाल यादव का चढ़ा पारा
प्रोमो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निरहुआ वीडियो देखने के बाद बोले, "इस तरह से हमको नीचा दिखाना चाहोगे, तो जो हाल उनका अभी है उसके जिम्मेदार वही हैं। आप कौन हो, क्या उखाड़े हो। हट्ट।" एक तरफ जहां निरहुआ काफी नाराज होते दिखाई पड़े, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह वीडियो में चुप्पी साधे नजर आए। हालांकि उनकी आंखों में भी नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। यह बवाल कहां तक जाएगा, इसका जवाब तो एपिसोड देखने के बाद ही मिलेगा। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग