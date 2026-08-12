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पवन सिंह की कब होगी शादी? राधे मां ने की भविष्यवाणी, भारती सिंह लेने लगीं मजे!

By Puneet Parashar
लाइव हिन्दुस्तान
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भोजपुरी बवाल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राधे मां से बताएंगी कि कब पवन सिंह को जीवन साथी मिलेंगी। इस पर भारती मजे लेती दिखीं।

Pawan Singh meets Radhe Maa
रियलिटी शो में हुई पवन सिंह की राधे मां से मुलाकात, बताया भोजपुरी सुपरस्टार का भविष्य।

रियलिटी टीवी शो 'भोजपुरी बवाल' की रिलीज के बाद से पवन सिंह और काजल राघवानी की पर्सनल लाइफ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। एक तरफ जहां आम्रपाली पर आरोप लगाने के बाद से काजल राघवानी को बार-बार सफाई देनी पड़ गई, वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में क्या उतार-चढ़ाव आए थे, यह इस शो के जरिए दर्शकों को खुद उनके मुंह से जानने को मिल रहा है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राधे मां इस शो पर बतौर मेहमान पहुंचेंगी और कॉमेडी क्वीन भारती सिंह उन्हें पवन सिंह और आम्रपाली से मिलवाएंगी।

पवन सिंह ने छुए राधे मां के पांव

'भोजपुरी बवाल' के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भारती सिंह पवन सिंह और काजल राघवानी को राधे मां से मिलवाते हुए कहती हैं कि ये वो हैं जो लोगों के दुख-दर्द अपने ज्ञान से हर लेती हैं। पवन सिंह राधे मां के पांव छूते हैं और फिर जब सभी आराम से बैठे होते हैं, उस वक्त भारती राधे मां से पूछती हैं, "राधे मां पवन जी को एक अच्छा जीवन साथी मिले, क्योंकि इस मामले में वह कई बार धोखे खाए हैं।" भारती की बात सुनकर राधे मां पवन सिंह से सामने आने को कहती हैं। वह फौरन हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो जाते हैं।

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राधे मां ने बताया पवन का भविष्य

राधे मां कुछ देर तक एकटक पवन सिंह की तरफ देखती रहती हैं और फिर कहती हैं, "इसका दिल बहुत साफ है। इसको 45 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी और प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी।" पवन सिंह यह बात सुनने के बाद राधे मां के सामने सिर झुका लेते हैं और हाथ जोड़कर बैठे होते हैं। इस बीच उधर आम्रपाली दुबे उंगलियों पर गिन रही होती हैं कि पवन सिंह की अभी की उम्र के हिसाब से अभी उनके पास कितना और वक्त बाकी है। यह देखकर कॉमेडी क्वीन भारती सिंह उनके मजे लेती नजर आती हैं।

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भारती सिंह ने खींची पवन की टांग

भारती सिंह बातचीत के बाद पवन सिंह को बताती हैं कि आम्रपाली जी ऐसे उंगली पर गिन रही थीं। आम्रपाली दुबे की टांग खींचने के बाद भारती सिंह भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को भी नहीं छोड़ती हैं। वह उनसे कहती हैं कि शाबाश। अब तो वो वाला डांस होगा। वह पवन सिंह का डांस स्टेप करके दिखाती हैं। कमेंट सेक्शन में लोग पवन सिंह के लिए खुश नजर आए, तो किसी ने भारती सिंह के जोक और उनके मजाकिया अंदाज के बारे में लिखा कि भारती किसी को नहीं छोड़ती हैं। बता दें कि भोजपुरी बवाल ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर प्रसारित हो रहा है।

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