Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेसारी लाल की Ex गर्लफ्रेंड संग फ्लर्ट करते नजर आए तेज प्रताप यादव, कहा- तुम्हारे लिए मैंन...

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

'भोजपुरी बवाल' का नया प्रोमो सामने आया हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव ऑन कैमरा काजल राघवानी संग फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं।

Tej Pratap Yadav Kajal Raghwani
काजल राघवानी संग फ्लर्ट करते दिखे तेज प्रताप यादव

भोजपुरी शो 'भोजपुरी बवाल' हाल ही में ओटीटी पर शुरू हुआ है। इस शो में भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े स्टार्स नजर आ रहे हैं। शो में तेज प्रताप यादव भी अपनी जलवा बिखेर रहे हैं। शो पर तेज प्रताप के अलावा निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव, पवन सिंह, काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे जैसे सितारे नजर आ रहे हैं। शो पर कंटेस्टेंट एक-दूसरे पर तीखे वार करते दिख रहे हैं। शो के नए-नए प्रोमो भी सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसे में अब 'भोजपुरी बवाल' का नया प्रोमो सामने आया हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव ऑन कैमरा काजल राघवानी संग फ्लर्ट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

काजल संग डिनर डेट पर नजर आए तेज प्रताप

'भोजपुरी बवाल' का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में तेज प्रताप, भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी संग डिनर डेट पर नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि काजल, तेज प्रताप से पूछती हैं, 'कैसे हैं आप।' इस पर तेज प्रताप मुंह नीचे करके कहते हैं, 'मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं।' काजल हंसते हुए कहती हैं, 'बस बढ़िया।'

ये भी पढ़ें:जबरदस्ती की Kiss और…, इंटीमेट सीन में बहके पवन सिंह, काजल ने लगाए गंभीर आरोप

तेज प्रताप की बात सुन शरमाई काजल

इसके बाद तेज प्रताप चुप होकर बैठ जाते हैं। इसके बाद काजल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप से पूछती हैं, 'आज मेन्यू में क्या है। तेज प्रताप कहते हैं, 'मेन्यू आपके सामने है देखिए। एक चीज ऐड नहीं था। मैंने उसे ऐड कराया है, बिहारी डिश लिट्टी चोखा।' ये सुनते ही काजल कहती हैं, 'लिट्टी चोखा...। ये मुझे बहुत पसंद है।' इस पर तेज प्रताप कहत हैं, 'तभी तो ऐड कराया है।' ये सुनते ही काजल शरमा जाती हैं।

ये भी पढ़ें:'भोजपुरी बवाल' का प्रोमो देख भड़के लोग, पवन सिंह को जमकर सुनाई खरीखोटी

वीडियो पर फैंस ने किए ऐसे कमेंट्स

तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर फैंस के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं। कई यूजर्स कमेंट कर खेसारी लाल यादव का नाम ले रहे हैं। बता दें कि काजल राघवानी खेसारी की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं। एक फैन ने लिखा, 'तेजू भइया ये क्या बोल गए आप।' वहीं, दूसरे फैन ने लिखा, 'तेजू भैया की वीडियो मिस करने वाला नहीं है।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:थलपति विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की याचिका वापस ली, केस खत्म
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री

और पढ़ें
Bhojpuri Bawaal Tej Pratap Yadav Kajal Raghwani अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।