‘भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धरोहर हैं वो’, दिनेश लाल यादव ने किसके लिए कहे ये शब्द?

‘भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धरोहर हैं वो’, दिनेश लाल यादव ने किसके लिए कहे ये शब्द?
Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ इस वक्त जियोहॉटस्टार का रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ कर रहे हैं। इस शो का पहला एपिसोड आ गया है।
भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले रिएलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ का धमाकेदार आगाज हो चुका है। शो के पहले ही एपिसोड में आम्रपाली दुबे और पाखी हेगड़े ने पावरस्टार पवन सिंह के कुछ ऐसे दिलचस्प राजों से पर्दा उठाया, जिनसे उनके फैंस शायद अब तक अंजान थे। वहीं, निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर एक बेहद भावुक बात कही।
हनुमान है पवन सिंह का निकनेम - आम्रपाली दुबे
एपिसोड के शुरुआत में आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह के घर का नाम रिवील किया। आम्रपाली बोलीं, ‘पवन जी का घर का नाम पता है आप लोगों को? उनका नाम हनुमान है क्योंकि वो बचपन में बहुत मोटे थे।’ इसके बाद पवन सिंह का एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि वो इस देश के हनुमान हैं और ये देश उनका राम है। आम्रपाली आगे कहती हैं, ‘पवन जी का जिस भी फिल्म में नाम राजा है, वो फिल्म चल जाती है क्योंकि वो राजा आदमी हैं।’
दिनेश लाल यादव ने पवन सिंह के बारे में क्या कहा?
इसके बाद दिनेश लाल यादव का वीडियो दिखाया गया। दिनेश लाल यादव कहते हैं, ‘वो मदद करते वक्त सोचते नहीं हैं कि उनके पास कुछ बचेगा या नहीं। पवन जी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी धरोहर है।’
पाखी हेगड़े ने बताया कैसे हैं पवन सिंह
वहीं पाखी हेगड़े बोलती हैं, ‘पवन जी को लोग चाहिए होते हैं जो उनको प्यार करें, उनको बच्चे की ट्रीट करें और उनसे प्यार से चीजें निकलवाएं, उनसे काम करवाएं। अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो वो आपके हैं। पवन जी के बिना भोजपुरी इंडस्ट्री अधूरी है। पवन जी को उनके म्यूजिक की वजह से वर्ल्डवाइड जाना जाता है। उनका गाना ‘लॉलीपॉप लागेलू’ बहुत पॉपुलर है।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें