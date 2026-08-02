पहले निरहुआ को हल्के में लेती थीं आम्रपाली दुबे, फिर इस दिन समझ आई उनकी स्टार पावर
आम्रपाली दुबे ने एक रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में बताया कि वह शुरू में दिनेश लाल यादव को बहुत हल्के में लिया करती थीं और हैरान होती थीं कि आखिर क्यों एक दुबले-पतले शख्स को लोग सुपरस्टार कहते हैं।
जियो हॉटस्टार पर नया रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' रविवार से शुरू हो चुका है। आम्रपाली दुबे भी इस शो का हिस्सा रहने वाली हैं। प्रीमियर एपिसोड में जब दिनेश लाल यादव का इंट्रो चल रहा था, तब बातों-बातों में आम्रपाली ने बताया कि उनकी भोजपुरी सिनेमा में बहुत ज्यादा तगड़ी फैन फॉलोइंग है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ उन भोजपुरी एक्टर्स में गिने जाते हैं जो अश्लील फिल्में करने की बजाए मर्यादा लांघे बिना अपनी ऑडियंस को क्लीन एंड क्लीयर एंटरटेनमेंट देना पसंद करते हैं। आम्रपाली ने एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे वह शुरू में दिनेश लाल यादव को हल्के में लिया करती थीं।
पहले निहरुआ को हल्के में लेती थीं आम्रपाली
आम्रपाली दुबे ने बताया कि शुरू में जब वह दिनेश लाल यादव को नहीं जानती थीं तो उन्हें गलतफहमी हुई। वह जब पहली बार उनसे मिलीं तो उन्हें लगा कि एक दुबला पतला सा कम हाइट का इंसान है, आखिर क्यों लोग इसके लिए इतने पागल हुए जाते हैं? आम्रपाली ने कहा कि उन्हें लगता था कि आखिर निरहुआ में ऐसा भी क्या है कि लोग उनके इतने दीवाने हैं? हालांकि उन्हें अपने इस सवाल का जवाब उस वक्त मिला, जब वह पहली बार उनके साथ एक फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचीं।
जब आम्रपाली को समझ आई फैन फॉलोइंग
आम्रपाली दुबे ने बताया कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि बेहिसाब भीड़ दिनेश लाल यादव की एक झलक पाने के लिए पहुंची हुई है। लोग गाड़ियों की छत पर खड़े हैं, दीवारों पर खड़े हैं और यहां तक कि अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े हो गए हैं। आम्रपाली दुबे ने बताया कि दिनेश लाल यादव उन गिने चुने एक्टर्स में से एक हैं, जिन्हें उनकी पहली फिल्म से पहचान मिली है, और आज तक ऑडियंस उन्हें उनकी पहली फिल्म के किरदार के नाम से जानती है। बता दें कि दिनेश लाल यादव भी भोजपुरी बवाल का हिस्सा रहने वाले हैं।
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