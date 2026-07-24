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अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, फेक अश्लील फोटोज वायरल का लगाया आरोप

By Sushmeeta Semwal
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भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंजना का आरोप है कि उनकी और उनकी बेटी की एआई जनरेटेड फोटोज वायरल की जा रही हैं।

anjana singh and khesari lal yadav
खेसारी लाल यादव के खिलाफ अंजना सिंह की शिकायत

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अंजना का आरोप है कि उनकी और उनकी 11 साल की बेटी की एआई फोटो और वीडियोज वायरल किए गए हैं। एक्ट्रेस ने खेसारी लाल यादव की टीम से जुड़े लोगों पर इस कैंपेन चलाने का आरोप लगाया है।

अंजना का शॉकिंग दावा

अंजना ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी और बेटी की एआई जनरेटेड अश्लील फोटोज और वीडियोज वायरल हो रही हैं। इसमें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया और धमकियां भी दी गई हैं। अंजना ने यह भी बताया कि उन्हें धमकियां मिली हैं कि लखनऊ में ना आऊं।

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अंजना का आरोप उनके और बेटी के लिए बनाया गया गाना

अंजना का दावा है कि अखिलेश कश्यप जिन्हें वह खेसारी का मैनेजर बता रही हैं, उनका कहना है कि वह इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं। वह बोलीं, ‘धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है अखिलेश कश्यप द्वारा जो मैनेजर हैं खेसारी लाल यादव के। उनकी टीम के सदस्य ने मेरे और मेरी बेटी को लेकर गाना भी बनाया।’

अंजना ने की यूपी सरकार से स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग

अंजना ने उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की। वह बोलीं, ‘मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं और मुझे उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि वे मेरे साथ इंसाफ करेंगे। ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें।’

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अंजना का दावा ये सोची-समझी साजिश है

FIR के मुताबिक, एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों की सोची-समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील, भद्दे और आपत्तिजनक कंटेंट लगातार फैलाया जा रहा है, मॉर्फ की गई अश्लील तस्वीरें पब्लिश की जा रही हैं और धमकियां दी जा रही हैं।

खेसारी का नहीं आया कोई स्टेटमेंट

लखनऊ के हजरतगंज में साइबर क्राइम विंग में शिकायत दर्ज कराई गई है। अभी खेसारी लाल यादव और उनकी टीम की तरफ में से किसी ने इस बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। फैंस को बस अब इंतजार है कि खेसारी पूरा सच बताएं कि क्या ऐसा किया गया है या नहीं।

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खेसारी की प्रोफेशनल लाइफ

खेसारी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट फिल्म डंस में नजर आए थे। अभी उनकी कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं जिसमें अवैध, श्री 420, मेहरबान, राजाराम, गॉडफादर, सन ऑफ बिहार और वास्तव शामिल हैं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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