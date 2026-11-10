मुस्लिम होकर भी हर साल छठ मनाती है ये एक्ट्रेस, कहा था-लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते…
ये भोजपुरी एक्ट्रेस मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हर साल छठ पूजा करती हैं। उन्होंने अपने धर्म, ट्रोलिंग और नाम बदलने की कहानी खुद बताई थी।
छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर से होने जा रही है, लेकिन अभी से हर तरफ छठी मैया के गीत सुनाई देने लगे हैं। आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी सितारे भी चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। भोजपुरी सिनेमा में भी कई ऐसे कलाकार हैं, जो हर साल छठ पूजा करते हैं। इनमें एक ऐसी अभिनेत्री भी हैं, जो मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन हर साल पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये अभिनेत्री कौन हैं और कैसे उनका असली नाम बदलकर रानी चटर्जी पड़ गया।
क्या है इस एक्ट्रेस का नाम?
हम बात कर रहे हैं भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी की, जिनका असली नाम सबीहा शेख है। रानी ने एच न्यूज भोजपुरी को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह हर धर्म का सम्मान करती हैं और हर साल छठ पूजा भी करती हैं। उन्होंने कहा था, 'मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे नमाज पढ़ते हुए शायद ही देखा होगा, लेकिन पूजा-पाठ करते हुए ज्यादा देखा होगा। मैं हमेशा से हर धर्म का सम्मान करती आई हूं। हर साल छठी मैया का आशीर्वाद लेती हूं।'
मैंने कभी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया - रानी चटर्जी
रानी चटर्जी ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें अक्सर उनके नाम और धर्म को लेकर ट्रोल किया जाता है। उन्होंने कहा था, 'जब नई जनरेशन को पता चलता है कि मैं मुस्लिम हूं, तो वे सोशल मीडिया पर कमेंट और डीएम करके मुझे झूठी कहते हैं। आरोप लगाते हैं कि मैंने हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल किया है। लेकिन रानी नाम अपनाने के बाद भी मैंने कभी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया।'
'कलाकार बनने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया'
रानी चटर्जी का कहना था कि फिल्मों में काम करने के बाद उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। एक कलाकार के तौर पर उन्हें अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों को करीब से समझने का मौका मिला। उन्होंने कहा था, ‘कभी मैं फिल्मों में ईसाई महिला का किरदार निभाती हूं, कभी काली माता के मंदिर में तांडव करती हूं तो कभी भगवान भोलेनाथ के लिए गाने गाती हूं। हर धर्म को जानने का मतलब है कि आप हिंदुस्तान को पहचान रहे हैं। मुझे यह सफर बहुत अच्छा लगता है।’
ऐसे पड़ा सबीहा शेख का नाम रानी चटर्जी
इंटरव्यू के दौरान रानी ने अपने नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तब वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थीं। फिल्म में एक सीन था, जिसमें उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों में सिर रखकर अपने पति की जान बचाने की प्रार्थना करनी थी। फिल्म में मनोज तिवारी लीड रोल में थे, इसलिए शूटिंग देखने के लिए मंदिर में काफी भीड़ और मीडियाकर्मी मौजूद थे।
रानी के मुताबिक, उस समय फिल्म के डायरेक्टर को लगा कि अगर मंदिर के पुजारी को पता चला कि वह मुस्लिम हैं, तो शूटिंग में परेशानी हो सकती है। इसलिए उन्होंने रानी से कहा कि अगर कोई उनका नाम पूछे तो वह अपना नाम रानी बताएं। फिल्म में उनके किरदार का नाम भी रानी ही था।
प्रोड्यूसर ने जोड़ दिया चटर्जी सरनेम
रानी ने बताया कि जब मीडियाकर्मियों ने फिल्म के प्रोड्यूसर से उनका पूरा नाम पूछा, तो वह घबरा गए। पहले से तय था कि उनका असली नाम किसी को नहीं बताना है। ऐसे में प्रोड्यूसर ने जल्दबाजी में रानी के नाम के साथ चटर्जी सरनेम जोड़ दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। लेकिन फिल्म रिलीज हुई और सफल हो गई। इसके साथ ही सबीहा शेख भोजपुरी सिनेमा में रानी चटर्जी के नाम से मशहूर हो गईं। इसके बाद उन्होंने भी इसी नाम को अपनी पहचान बना लिया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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