200 करोड़ का लालच देकर व्यापारी से ठगे 11.5 करोड़, मुश्किल में पड़ीं भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा, पति भी फंसे

भोजपुरी सिनेमा की एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। आकांक्षा अपनी एक्टिंग को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। आज आकांक्षा इंडस्ट्री की हाई पेड स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं। यही नहीं उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के सभी टॉप कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। इसी बीच अब आकांक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाल ही में एक्ट्रेस पर कानूनी गाज गिरी है। आकांक्षा और उनके पति विकेश कुमार उर्फ अभिषेक कुमार सिंह चौहान पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। साथ ही दोनों के खिलाफ मुंबई के पंतनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक्ट्रेस और उनके पति पर धोखाधड़ी का आरोप बताया जा रहा है कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा अवस्थी, उनके पति अभिषेक कुमार सिंह चौहान के साथ उनके साथियों पर व्यापारी हितेश कांतिलाल अजमेरा से मुनाफे के नाम पर 11.5 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगा है। यही नहीं हितेश कांतिला ने ये भी आरोप लगाया कि एक्ट्रेस और उनके पति ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री में मजबूत पकड़ और भारी आर्थिक ताकत वाला बताया। साथ ही आकांक्षा ने अंधेरी में फिल्म स्टूडियो और कलाकारों के ट्रेनिंग सेंटर का दावा किया। उन्होंने हितेश कांतिलाल से स्टूडियो के मालिकाना हक, फेम के साथ-साथ और 200 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त लोन का लालच देकर उनसे निवेश कराया गया।

झूठी कहानी सुनाकर ठगा हितेश कांतिलाल के शिकायत के मुताबिक एक्ट्रेस के पति विवेक कुमार ने बिहार के बेतिया इलाके में एक गोदाम में 300 करोड़ रुपये नकद होने की झूठी कहानी सुनाई। वहीं, विवेक कुमार का कहना था कि कानूनी अड़चनों के कारण पैसा फंसा है और उसे छुड़ाने के लिए निवेश चाहिए। साथ ही उन्होंने बदले में चार दिन में 200 करोड़ रुपये बिना ब्याज लौटाने का वादा भी किया। इस भरोसे को पुख्ता करने के लिए एक्ट्रेस ने खुद पीड़ित को आश्वासन दिया। मार्च से जुलाई 2024 के बीच, पीड़ित के 11.50 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। साथ ही व्यापारी को भरोसा दिलाने के लिए शिकायतकर्ता को पटना ले जाया गया और कथित गोदाम से जुड़े दस्तावेज दिखाए गए। बेतिया ले जाने की योजना भी बनाई गई।