पवन सिंह के कमर छूने वाले वीडियो पर आया अंजली राघव का रिएक्शन, बोलीं- घर आई और देखा...

पवन सिंह और अंजली राघव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भोजपुरी स्टार, अंजली की कमर को टच कर रहे हैं। अब अंजली ने पवन सिंह को लेकर बात की और बताया कि आखिर हुआ क्या था स्टेज पर।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और हरियाणा की एक्ट्रेस अंजली राघव का हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। दरअसल, वीडियो में पवन सिंह, अंजली के कमर पर हाथ लगा रहे हैं जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। अब अंजली ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर स्टेज पर हुआ क्या था। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में होती तो वहां की पब्लिक जवाब देती।

अंजली ने दरअसल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और कहा, 'मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूं क्योंकि मुझे कई डीएम आ रहे हैं कि मैंने लखनऊ वाले इंसिडेंट पर रिएक्ट क्यों नहीं दिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे खुशी हो रही थी। अब पब्लिकली मुझे कोई ऐसे टच करेगा तो क्या मुझे खुशी होगी?'

शूट करने से पहले ही चीजें की थी कन्फर्म अंजली ने कहा, 'मैंने शूट से पहले ही पूछ लिया था कि गाने में कुछ डबल मीनिंग तो नहीं है, ऐसा-वैसा कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं है। शूट पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जब लखनऊ वाले इवेंट पर बोला तो भी मैं गई क्योंकि शूटिंग के दौरान भी मुझे दिक्कत नहीं हुई थी।'

हुआ क्या था अंजली ने कहा, 'इसके बाद स्टेज पर पवन जी ने मुझे कहा कि आपके यहां पर कुछ लगा है। मैंने सोचा कि पहले जब मैं साड़ी पहन रही थी तो तब साड़ी पर टैग लगा था तो मैंने सोचा शायद ब्लाउज का भी टैग रह गया होगा। मैं हंस कर उस चीज को दबा रही थी और हंसकर बात टाली और ऑडियंस से बात करने लगी। वह फिर बोलने लगे कि कुछ लगा है, कुछ लगा है। मैंने हंसकर फिर बात टाली और पब्लिक से बात की।'

उन्होंने आगे कहा, ‘मैंने फिर टीम से पूछा कि क्या कुछ लगा है तो उन्होंने कहा नहीं लगा। मैंने खुद भी देखा कि कुछ नहीं लगा था। मुझे फिर बहुत गुस्सा आया और रोना भी आया। हम जहां गए थे लखनऊ, वहां पवन सिंह के फैंस थे और अगर मैं इस पर बोलती तो क्या वहां के लोग मेरा साथ देते? वह फिर थोड़ी देर में स्टेज से चले गए।’

पवन सिंह को लेकर बोलीं अंजली ने कहा, 'मैं घर आई तब देखा कि मैटर बहुत बड़ा हो चुका था। मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया और ना ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो? मैंने सोचा इस बारे में कुछ बोलना चाहा, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि पवन सिंह की पीआर टीम काफी स्ट्ऱॉन्ग है, उनके बारे में कुछ मत लिखना। वे लोग तुम्हारे बारे में ही कुछ बोल देंगे। बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो, उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी। मैंने सोचा छोड़ो 1-2 दिन में मैटर ठंडा हो जाएगा तब पर्सनली बात कर लूंगी।'

हरियाणा में होती तो पब्लिक जवाब देती अंजली ने कहा, ‘अब मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि इस चीज को नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को बिना उसकी परमिशन के बिना टच करना ही गलत है। यही बात हरियाणा में होती तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां की पब्लिक अपने आप जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहां पर नहीं थे।’