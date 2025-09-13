एक्ट्रेस जिसने की थी पवन सिंह की शादी रोकने की कोशिश, फोन करके खूब डांटा और फिर...

पवन सिंह की शादी की खबर अचानक आई थी और कई भोजपुरी स्टार्स को तो इस शादी का न्यौता भी नहीं आया था। अक्षरा सिंह ने आम्रपाली दुबे को बताया था कि पवन की हालत ठीक नहीं है।

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ लंबे वक्त से जोड़ा जाता रहा है। दोनों की मोहब्बत के खूब चर्चे रहे, लेकिन यह रील लाइफ जोड़ी फैंस को कभी रियल लाइफ में शादी के बंधन में बंधती नजर नहीं आई। अब एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने बताया है कि उन्होंने पवन सिंह को किसी और के साथ शादी करने से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वह भोजपुरी सुपरस्टार से प्यार करती थीं।

अचानक मिली थी शादी की खबर सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में आम्रपाली दुबे ने बताया, "पूरी दुनिया को पता है कि पवन जी की शादी अचानक हुई थी। बहुत सारे लोगों को, और हमें भी इनविटेशन कार्ड नहीं मिले थे। हमें अचानक पता चला कि पवन जी बलिया जा रहे हैं और वह शादी कर रहे हैं।" आम्रपाली ने बताया कि उन्होंने फौरन अक्षरा को कॉल किया और उन्होंने इस खबर की पुष्टि की। अक्षरा ने आम्रपाली को यह भी बताया कि पवन सिंह की हालत ठीक नहीं है।

आम्रपाली ने की रोकने की कोशिश स्थिति पता चलने के बाद आम्रपाली ने खुद पवन सिंह से संपर्क करने का फैसला किया। भोजपुरी एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया, "मैं उन्हें लगातार कॉल करती रही क्योंकि वह मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। बहुत वक्त के बाद उन्होंने कॉल पिक किया। तब मैंने उनसे पूछा- आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है? आप यह क्यों कर रहे हैं?" आम्रपाली ने बताया कि वह काफी वक्त तक पवन सिंह को डांटती रहीं। तब जाकर पवन सिंह ने उनके शादी करने की वजह आम्रपाली को बताई।