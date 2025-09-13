Amrapali Dubey tried to stop Pawan Singh Marrying someone else than Akshara Singh एक्ट्रेस जिसने की थी पवन सिंह की शादी रोकने की कोशिश, फोन करके खूब डांटा और फिर..., Bhojpuri Hindi News - Hindustan
पवन सिंह की शादी की खबर अचानक आई थी और कई भोजपुरी स्टार्स को तो इस शादी का न्यौता भी नहीं आया था। अक्षरा सिंह ने आम्रपाली दुबे को बताया था कि पवन की हालत ठीक नहीं है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 07:07 AM
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ लंबे वक्त से जोड़ा जाता रहा है। दोनों की मोहब्बत के खूब चर्चे रहे, लेकिन यह रील लाइफ जोड़ी फैंस को कभी रियल लाइफ में शादी के बंधन में बंधती नजर नहीं आई। अब एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने बताया है कि उन्होंने पवन सिंह को किसी और के साथ शादी करने से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि वह भोजपुरी सुपरस्टार से प्यार करती थीं।

अचानक मिली थी शादी की खबर

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में आम्रपाली दुबे ने बताया, "पूरी दुनिया को पता है कि पवन जी की शादी अचानक हुई थी। बहुत सारे लोगों को, और हमें भी इनविटेशन कार्ड नहीं मिले थे। हमें अचानक पता चला कि पवन जी बलिया जा रहे हैं और वह शादी कर रहे हैं।" आम्रपाली ने बताया कि उन्होंने फौरन अक्षरा को कॉल किया और उन्होंने इस खबर की पुष्टि की। अक्षरा ने आम्रपाली को यह भी बताया कि पवन सिंह की हालत ठीक नहीं है।

आम्रपाली ने की रोकने की कोशिश

स्थिति पता चलने के बाद आम्रपाली ने खुद पवन सिंह से संपर्क करने का फैसला किया। भोजपुरी एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बताया, "मैं उन्हें लगातार कॉल करती रही क्योंकि वह मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। बहुत वक्त के बाद उन्होंने कॉल पिक किया। तब मैंने उनसे पूछा- आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है? आप यह क्यों कर रहे हैं?" आम्रपाली ने बताया कि वह काफी वक्त तक पवन सिंह को डांटती रहीं। तब जाकर पवन सिंह ने उनके शादी करने की वजह आम्रपाली को बताई।

पवन सिंह ने बताई शादी की वजह

आम्रपाली ने बताया कि पवन सिंह ने बहुत विनम्र होकर उनसे कहा, "पंडित जी, मैं आपको क्या बताऊं। आप समझेंगी नहीं। मेरे लिए मेरी मां की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरी मां की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जो वह कहेंगी करूंगा।" बता दें कि पवन सिंह हाल ही में एक्ट्रेस अंजली राघव को अनुचित ढंग से छूने को लेकर चर्चा में रहे थे। पवन सिंह ने इसके लिए सोशल मीडिया पोस्ट करके माफी मांगी जिसके बाद अंजली ने भी मामला रफा-दफा कर दिया।

