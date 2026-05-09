भोजपुरी एक्ट्रेस के निधन पर सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह की बढ़ी मुश्किल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2023 में भोजपुरी एक्ट्रेस के मौत पर भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह को नोटिस भेजा है।
भोजपुरी एक्ट्रेस मार्च 26 2023 में वाराणसी के होटल रूम में मृत पाई गई थीं। 25 साल की उम्र में वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब 3 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस की मौत पर भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। एक्ट्रेस की मां ने इस केस के लिए सीबीआई जांच की मांग की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा
दरअसल, शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों आरोपी को नोटिस भेजा है समर और संजय को। उनकी मां ने बेटी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सारनाथ के स्टेशन हाउस ऑफिसर को भी अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर उन्हें 22 मई को अदालत में उपस्थित होना होगा।
क्या है मामला
बता दें कि साल 2023 में एक्ट्रेस को सारनाथ के एक होटल में मृत पाई गई थीं और पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया था। पुलिस के इस फैसले से एक्ट्रेस की मां नाखुश थीं और उन्होंने इसे आत्महत्या नहीं मर्डर घोषित किया। 22 मई को सुनवाई फिक्स हुई। जजमेंट उसी दिन होने वाला था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कुछ पॉइंट्स पर नए सिरे से सुनवाई जरूरी है।
एक्ट्रेस का वीडियो हुआ था वायरल
दरअसल, एक्ट्रेस की निधन के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वह रोते हुए दिख रही थीं। कहा जा रहा था कि वह इंस्टाग्राम लाइव आई थीं निधन के बाद। कई लोगों ने फिर उस वीडियो को री शेयर किया।
समर सिंह पर लगे आरोप
साल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड समर और उनके भाई संजय को उनके धमकाने के मामले में अरेस्ट किया है। समर को फिर नवंबर में जेल से रिहा कर दिया था। उसके परिजनों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने क्या कहा था
पुलिस को ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस ने आत्महत्या की है, हालांकि कोई नोट भी नहीं मिला है। उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा था, शुरू की रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या ही है। लेकिन हमें पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।
बता दें कि एक्ट्रेस कई भोजपुरी फिल्में और म्यूजिक वीडियोज में काम कर चुकी हैं। उनकी इंस्टाग्राम पर काफी फैन फॉलोइंग थी और उनके रील भी काफी पॉपुलर थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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