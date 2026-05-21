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बॉलीवुड ही नहीं भोजपुरी सिनेमा में भी अजय देवगन का भौकाल, मनोज तिवारी संग किया था काम, सुपरहिट रही थी फिल्म

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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अजय ने रोमांटिक से लेकर एक्शन ही नहीं बल्कि कॉमेडी में भी अपना हाथ आजमाया। अजय ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अजय ने बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया।

बॉलीवुड ही नहीं भोजपुरी सिनेमा में भी अजय देवगन का भौकाल, मनोज तिवारी संग किया था काम, सुपरहिट रही थी फिल्म

बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन अपने उन स्टार्स में हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई तरह के किरदारों के पर्दे पर जिया। अजय ने रोमांटिक से लेकर एक्शन ही नहीं बल्कि कॉमेडी में भी अपना हाथ आजमाया। अजय ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अजय ने बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। क्या आपको अजय की भोजपुरी फिल्म का नाम पता है? अगर नहीं तो हम आपको अजय की भोजपुरी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं...

ये है वो अजय की वो भोजपुरी फिल्म का नाम?

अजय देवगन ने साल 2006 में भोजपुरी फिल्म 'धरती कहे पुकार के' में काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन मनोज तिवारी के साथ काम किया है। यही नहीं, इस फिल्म में अजय ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी लीड रोल में थीं। बता दें कि शरबानी को 'बॉर्डर' फिल्म में सुनील शेट्टी के अपोजिट देखा गया था। 'धरती कहे पुकार के' का निर्देशन असलम शेख ने किया। फिल्म में अजय देवगन के होने का फायदा मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही।

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क्या था अजय देवगन का रोल?

'धरती कहे पुकार के' में अजय देवगन के रोल की बात करें तो फिल्म में उन्होंने एसपी कुणाल सिंह का रोल निभाया है। फिल्म में वीर मांगिया जो एक विलेन होता है वो गांव वालों को धमकाता है। पूरा गांव उससे जुल्मों से परेशान रहता है। ऐसे में मनोज तिवारी और अजय देवगन मिलकर वीर मोंगिया के खिलाफ जंग छेड़ते हैं। फिल्म का एक सीन है, जहां मनोज तिवारी पर कुछ लोग हमला करते हैं। इस बीच वहां अजय देवगन की एंट्री होती है। वो अपनी जान पर खेलकर मनोज को न सिर्फ बचाते हैं, बल्कि उन गुंडों से मुकाबला कर उन्हें सकब सिखाते हैं। इस तरह वह मनोज तिवारी की जान बचाते हैं। इस फिल्म को हर किसी ने काफी पसंद किया। यहीं नहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी इसने कमाल कर दिखाया था।

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यूट्यूब पर बनाया रिकॉर्ड

बता दें कि हिट फिल्म 'धरती कहे पुकार के' के राइट्स टी सीरीज हमार भोजपुरी चैनल के पास है। इस फिल्म को यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। अभी तक फिल्म को 1 करोड़, 83 लाख लोगों ने देखा है। फिल्म में भोजपुरी की आइटम क्वीन के नाम से फेमस संभावना सेठ ने अपने डांस से आग लगा दी थी। वहीं, इसके गाने भी सुपरहिट रहे थे। 'धरती कहे पुकार के' के गानो को मनोज तिवारी, पामेल जैन, मधुश्री, अनुराधा पौडवाल, कैलाश खेर, सोनू कक्कड़, उदित नारायण और पूर्णिमा ने गाया। सभी गानों का म्यूजिक धनंजय मिश्रा ने दिया और लिरिक्स विनय बिहारी ने लिखे हैं।

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फिल्म का बजट

अजय देवगन की स्पेशल अपीरियंस वाली भोजपुरी फिल्म 'धरती कहे पुकार के' (2006) का बजट लगभग 2 करोड़ रुपये था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'धरती कहे पुकार के' का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 6.85 करोड़ रुपये से लेकर 7 करोड़ रुपये के बीच था। वहीं, यह बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 6.1 रेटिंग मिली है।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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