After Pawan Singh Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav Old Video Viral Misbehaves with Female Fan पवन सिंह के बाद खेसारी का पुराना वीडियो वायरल, स्टेज पर फीमेल फैन से की थी ऐसी बेहूदगी, Bhojpuri Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़भोजपुरीAfter Pawan Singh Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav Old Video Viral Misbehaves with Female Fan

पवन सिंह के बाद खेसारी का पुराना वीडियो वायरल, स्टेज पर फीमेल फैन से की थी ऐसी बेहूदगी

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बाद अब स्टेज पर बदतमीजी करते हुए खेसारी लाल यादव का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में खेसारी अपनी फीमेल फैंस के साथ मिसबिहेव करते दिख रहे हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 05:46 PM
share Share
Follow Us on
पवन सिंह के बाद खेसारी का पुराना वीडियो वायरल, स्टेज पर फीमेल फैन से की थी ऐसी बेहूदगी

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का को-स्टार अंजली राघव को अनुचित तरीके से छूने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अब खेसारी लाल यादव का एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर फिर से वायरल होने लगा है। लखनऊ में आयोजित एक प्रमोशनल इवेंट में पवन सिंह ने को-स्टार अंजली राघव को स्टेज पर गलत ढंग से छुआ और इस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड करके इंस्टा पर डाल दिया। जिसके बाद पवन सिंह की सोशल मीडिया पर खूब किरकिरी हुई, अब खेसारी लाल यादव का भी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह स्टेज पर लड़कियों से बेहूदा बर्ताव करते नजर आ रहे हैं।

पवन सिंह के बाद खेसारी का वीडियो

सोशल मीडिया पर रीसर्फेस हुई इस वायरल क्लिप में खेसारी लाल यादव स्टेज पर अपनी फीमेल फैंस को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि वह जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। खेसारी लाल यादव वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं, "यह बड़ी है कि छोटी है? ये छोटी है, लेकिन इसका कुछ भी छोटा नहीं है। हाइट देखो, बाल देखो, बेचारी का चेहरा भी बड़ा है।" इसके बाद खेसारी स्टेज पर इन लड़कियों को आकर गले लगने के लिए इनवाइट करते हैं।

खेसारी का पुराना वीडियो हुआ वायरल

फीमेल फैन के गले लगते ही खेसारी लाल यादव माइक पर कहते हैं, "आओ, आहा.." इसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा, "जिंदगी मिले तो खेसारी लाल यादव जैसी। जहां चाहता हूं वहीं पकड़ लेता हूं।" वीडियो के चलते अब पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव को भी सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक फॉलोअर ने खेसारी और पवन सिंह जैसे भोजपुरी एक्टर्स की ऐसी हरकतों को चीप बताया है। बात पवन सिंह वाली घटना की करें तो वीडियो के वायरल होने के बाद अंजली ने भी सोशल मीडिया पर आकर अनाउंस किया कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ रही हैं।

पवन सिंह ने मांगी थी अंजली से माफी

अंजली ने इस घटना के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा, "मैंने तय किया है कि मैं अब इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी।" कुछ ही देर बाद पवन सिंह ने भी इस घटना को लेकर माफीनामा जारी कर दिया और कहा, “अंजली जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई, तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत नजरिया नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद, अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं।”

अंजली ने कर दिया पवन सिंह को माफ

कुछ देर बाद अंजली ने भी सोशल मीडिया पर पवन सिंह की माफी स्वीकार कर ली और लिखा, "पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर कलाकार हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जय श्री राम।" हालांकि अंजली ने किस्सा खत्म कर दिया, लेकिन उधर खेसारी वाले वीडियो पर ट्रोलिंग जारी है।

Khesari Lal Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।