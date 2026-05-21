आवारा-अंगारा का मेलोडियस भोजपुरी-चेतना वर्जन, सुनकर लोग बोले- वाह, सीधे दिल पर लगा है गाना
भोजपुरी गानों की लिरिक्स आपको भी आपत्तिजनक लगती रही है तो यह गाना सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। यह ओरिजनल गाना नहीं बल्कि आवारा अंगारा गाने का भोजपुरी रीक्रिएशन है।
बॉलीवुड गानों के भोजपुरी वर्जन आजकल काफी पसंद किए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि डबल मीनिंग और अश्लील लिरिक्स से ये कहीं ज्यादा अच्छे हैं। आर्टिस्ट मृत्युंजय रॉय अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बॉलीवुड गानों के रीक्रिएटेड वर्जन डालते रहते हैं। अब उन्होंने तेरे इश्क में फिल्म का आवारा अंगारा का भोजपुरी वर्जन डाला है। इस नए वर्जन की खास बात यह है कि यह गाना उन्होंने चेतना गीत के रूप में बनाया है। यानी इसके जो बोल हैं वो लोगों को जीवन के अनिश्चित होने और इसे अच्छी तरह जीने का मैसेज दे रहे हैं।
मृत्युंजय ने ये गाया
मृत्युंजय इस गीत को गाते हैं, 'आइला खाली हाथ, का जाई साथ नीक करम करा भाई। करा सबसे प्यार, जीवन साकार सब अहिजे छूट जाई। मन के फितूर, छोड़ा गुरूर, केहू काम नाहीं आई, धन के सुतार, बंगला आ कार, कुछ साथ ना हो जाई। इक तारा इक तारा, अम्बर के तू इक तारा। अंगारा, अंगारा... बना ना तू अंगारा। छोड़ा तू माया, निर्मल कर ला काया। निर्मल कर ला काया।'
क्या है हिंदी मतलब
गाने का हिंदी में अर्थ है, खाली हाथ आए हैं, कुछ साथ नहीं जाएगा इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। सबसे प्यार करो, जीवन साकार करो, सब यहीं छूट जाएगा। मन का फितूर, गुरूर सब छोड़ दो, कुछ काम नहीं आएगा। पैसा, बंगला या कार कुछ साथ नहीं जाएगा। इक तारा, इक तारा, तू अम्बर का इक तारा। अंगारा, अंगारा, तू अंगारा बन। माया छोड़कर अपनी आत्मा पवित्र बना।
लोगों के दिल तक पहुंचा गाना
इस वर्जन को बहुत तारीफ मिल रही है। मृत्युंजय के कमेंट सेक्शन में कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, हर शब्द दिल को छू जाता है। एक ने लिखा है, बहुत अच्छी आवाज है सुपर्व। एक ने लिखा है, भइया आग लगा दिए, दिल से आई लव यू। एक कमेंट है, क्या गातो हो सर मन खुश हो जाता है। एक ने लिखा है, हर शब्द दिल को छू जाता है। एक ने लिखा है, आपके गाने को सुनकर रूह को सुकून मिलता है। एक कमेंट है, भाई दिल पे लगा है आपका गाना।
मृत्युंजय के बारे में
मृत्युंजय कुमार राय के इंस्टाग्राम बायो के मुताबिक, वह आर्टिस्ट हैं। उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और पॉप्युलैरिटी बढ़ती जा रही है। अभी उनके 126k फॉलोअर्स हैं। वह एक-दो दिन में कोई ना कोई नई रील डालते रहते हैं। ये अलग-अलग भाषाओं के रिक्रिएटेड वर्जन और नई भोजपुरी लिरिक्स के साथ होते हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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