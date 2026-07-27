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आम्रपाली दुबे ने जब करियर के बदले तोड़ा था रिश्ता, बॉयफ्रेंड करना चाहता था शादी, लेकिन…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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आम्रपाली दुबे उन सेलेब में से हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात करती हैं। अब एक्ट्रेस के एक इंटरव्यू के बारे में बताते हैं जब उन्होंने बताया था कि वह किसी के साथ प्यार में थीं, लेकिन फिर दोनों का रिश्ता टूट गया।

aamrapali dubey
आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे, भोजपुरी की पॉपुलर और टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आम्रपाली की खास बात जो फैंस को पसंद है वो ये कि वह हमेशा हर मुद्दे पर ओपनली बात करती हैं और दिल की बात जरूर सामने रखती हैं। आम्रपाली का नाम दिनेश लाल यादव यानी अका के साथ काफी जोड़ा जाता है। हालांकि एक्ट्रेस ने खुद क्लीयर किया कि वह कभी दिनेश के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही हैं। इतना ही नहीं आम्रपाली ने बताया था कि एक बार वह किसी के प्यार में थीं, लेकिन करियर की वजह से रिश्ते को तोड़ना पड़ा।

शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं अभी आम्रपाली

दरअसल, आम्रपाली से पूछा गया था कि क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आप शादी करें तो इस पर एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में कहा था मेरी फैमिली में हम 2 बच्चे हैं मतलब दोनों बहने हैं। एक बड़ी है और एक मैं। ऐसा नहीं है कि मैं शादी कर लूं और मेरा कोई भाई हो जो पैरेंटेस का ख्याल रखे। ऐसा नहीं कि पैरेंट्स को सिर्फ पैसों का सपोर्ट चाहिए आपको उनके साथ भी रहना होता है।

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5 साल तक चला था एक रिश्ता

इसके बाद आम्रपाली बोलती हैं कि मैं पहले एक लंबे रिलेशनशिप में थी 10 साल पहले। 5 साल तक चला था वो रिलेशन। वह टीवी से जुड़ा बंदा था। वह अब हैप्पी मैरिड पर्सन है। दोनों का परिवार इस बारे में जानता था। लेकिन फिर वही करियर का चक्कर। वो शादी करना चाहता था और मैं करियर पर फोकस। मुझे परिवार वाले को टाइम देना था।

आम्रपाली को दुख उस रिश्ते को टूटने का

आम्रपाली ने फिर कहा था कि दिक्कत यह है कि लड़का अच्छा था। लड़का खराब होता तो आप बोलते हो कि वो इंसान ही खराब था, लेकिन यहां लड़का अच्छा था। एक्ट्रेस से फिर पूछा गया कि क्या रिग्रेट होता है तो उन्होंने कहा था कि हां होता है क्योंकि अच्छा था यार वो।

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आम्रपाली की लाइफ में फिर नहीं आया कोई ऐसा इंसान

आम्रपाली से फिर पूछा गया कि क्या उस इंसान के जाने के बाद उनकी लाइफ में कोई आया जो उनसे वैसा ही प्यार करता है तो एक्ट्रेस ने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं आया।आम्रपाली ने यह भी बताया कि वह शख्स कोई टीवी एक्टर नहीं बल्कि टेक्नीशियन थे।

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आम्रपाली अब शो भोजपुरी बवाल में नजर आने वाली हैं। यह एक भोजपुरी रिएलिटी टीवी शो है और इसमें आम्रपाली, दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी, पवन सिंह और तेज प्रताप नजर आएंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


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