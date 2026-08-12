आम्रपाली दुबे मां बनने को बेताब, इमोशनल होते हुए बोलीं- जल्द ही मेरा...
आम्रपाली दुबे का भोजपुरी बवाल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने मन की बात बताती हैं। आम्रपाली कहती हैं कि उन्हें मां बनना हैं और वह काफी बेताब हैं इसके लिए।
भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे इन दिनों शो भोजपुरी बवाल में नजर आ रही हैं। यह शो शुरुआत से काफी बवाल मचा रहा है। इसमें भोजपुरी स्टार्स के बीच काफी हंगामे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें आम्रपाली अपने दिल की बात शेयर करती हैं। वह मां हनने की इच्छा शेयर करती हैं।
किस बात से इमोशनल हुईं आम्रपाली दुबे
दरअसल, जियो हॉटस्टार रिएलिटी ने अपने पेज पर वीडियो शेयर किया जिसमें आम्रपाली बोलती हैं कि इस पॉपुलैरिटी की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि जहां भी जाएं आम्रपाली आम्रपाली सुनने को मिलता है। घर आकर पालू-पालू सुनने को मिलता है। लेकिन ये सारा प्यार, ये सारा शोर एक खालीपन को कभी भर नहीं पाता है। एक शब्द है जो सुनने के लिए सच में मेरे कान तरस रहे हैं और वो है मां।
आम्रपाली ने फैंस से मांगा आशीर्वाद
इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, ‘फेम और स्पॉटलाइट के पीछे छिपे आम्रपाली के जज्बात। वीडियो पर आम्रपाली ने कमेंट भी किया है। उन्होंने लिखा, मां तो मां होती है, चाहे देवकी मां हो या यशोदा मां। आप सब भी अपना आर्शीवाद दें कि मेरा अडोप्शन का लीगल प्रोसेस जल्द ही पूरा हो जाए और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाऊं।’
परिवार वालों को बताई आम्रपाली ने अपनी इच्छा
बता दें कि इससे पहले भी एक प्रोमो आया था जिसमें आम्रपाली अपने परिवार वालों से इस बारे में डिस्कस करती हैं। आम्रपाली की बात सुनकर उनका पूरा परिवार हैरान हो जाता है। उनके मम्मी-पापा इस बात के खिलाफ दिखते हैं। वे आम्रपाली को बोलते हैं कि ये सब सही नहीं है। आम्रपाली उनकी बात सुनकर रोने लगती हैं।
भोजपुरी बवाल में आम्रपाली और काजल के हंगामे
बता दें कि जबसे शो शुरू हुआ है तबसे काजल राघवानी और आम्रपाली के बीच खूब विवाद हो रहे हैं। काजल का कहना है कि आम्रपाली सिर्फ दिनेश लाल यादव के सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ती हैं। काजल ने यह भी दावा किया कि कई फिल्मों और गानों से उन्हें हटाया गया और आम्रपाली को लिया गया वो भी दिनेश लाल यादव के कहने पर। इतना ही नहीं जब दिनेश और आम्रपाली ने उनपर सवाल उठाए तो काजल फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आईं और उन्होंने दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाए।
काजल ने यह तक कह दिया था कि दोनों साथ में वैनिटी वैन में घंटों तक बैठे रहते थे। उन्होंने कई शॉकिंग खुलासे किए थे।
हालांकि फिर आम्रपाली ने इंस्टाग्राम पर इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा था कि ये कैसा वुमन एम्पावरमेंट है कि दूसरी लड़कियों के करैक्टर पर सवाल उठाया जाए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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