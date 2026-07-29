तुम्हारा सब माल असली है? आम्रपाली दुबे ने रानी चटर्जी से पूछा सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- तुम खुद…
आम्रपाली दुबे और रानी चटर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों बोटॉक्स को लेकर बात करते हैं। इसके अलावा वे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर भी कमेंट करते हैं।
भोजपुरी बवाल अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रोमो वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अब तक तो आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी की लड़ाई के वाडियोज वायरल हो रहे थे, लेकिन अब जो नया वीडियो सामने आया है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां आम्रपाली, रानी चटर्जी और नीलम गिरी संग बोटॉक्स को लेकर बात करती हैं।
आम्रपाली ने रानी से पूछा शॉकिंग सवाल
दरअसल, तीनों साथ में बैठी हैं और किसी का मैनीक्योर हो रहा है तो किसी का पेडीक्योर। इसी दौरान नीलम गिरी, रानी चटर्जी से पूछती हैं कि मुझे ये जानना है कि आपने कौनसा बोटॉक्स किया है? रानी हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं क्या?? नहीं। भोजपुरी में क्या बोटॉक्स होता है? तो आम्रपाली बोलती हैं कि तो तुम्हारा सब माल असली है? रानी बोलती हैं तुम खुद बताओ तुम्हारा सब माल असली है? आम्रपाली बोलती हैं हां।
रानी बोलीं बॉलीवुड में होती तो करना पड़ता
फिर रानी बोलती हैं कि छी यार मैं क्या पूछ रही हूं। रानी बोलती हैं कि अगर बॉलीवुड में होती तो करवाना पड़ता। इसके बाद तीनों मिलकर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की मिमिक्री करती हैं कि कैसे वे लोग लिप फिलर्स के बाद दिखती हैं।
पसंद आ रहा भोजपुरी बवाल का प्रोमो
इस वीडियो को शेयर कर जियो हॉटस्टार ने लिखा, ‘ब्यूटी वाली बातें, लेकिन ड्रामा के साथ।’ फैंस को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन पर तीनों की कैमिस्ट्री सबको पसंद आ रही है। वहीं पाखी हेगड़े और परितोष त्रिपाठी भी इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच लड़ाई
बता दें कि इससे पहले एक प्रोमो सामने आया था जहां काजल राघवानी, रानी से बात करते हुए कहती हैं कि उन्हें एक गाना करना था, दिनेश लाल यादव के साथ, लेकिन बाद में उसमें आम्रपाली को ले लिया गया। रानी ने फिर पूछा कि तुमने प्रोड्यूसर से नहीं कहा तो काजल बोलीं कि दिनेश जी के आगे कोई कुछ कर सकता है क्या। उनके सामने कहां किसी की चलती है।
काजल फिर बोलती हैं कि आम्रपाली के साथ दिनेश जी हमेशा खड़े रहते हैं। वह हमेशा उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अकेले हूं।
वहीं दिनेश लाल यादव, आम्रपाली से फोन पर बात करते हुए बोलते हैं कि वह बोलती हैं न कि उन्हें फिल्मों से निकाला जाता है तो उन्हें जवाब दो कि आप इसी के लायक हो।
कबसे आ रहा है भोजपुरी बवाल
भोजपुरी बवाल जियो हॉटस्टार पर 2 अगस्त से शुरू होगा। बता दें कि यह भोजपुरी का पहला रिएलिटी टीवी शो होगा इसलिए फैंस इसे देखने के लिए एक्साइटेड हैं। शो में आम्रपाली, काजल राघवानी, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और तेज प्रताप यादव हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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