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काजल राघवानी पर फिर भड़कीं आम्रपाली दुबे, बोलीं-सच्चाई सामने आने के बाद...

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी के बीच तो लड़ाई खत्म होने का नाम ही ले रही है। भोजपुरी बवाल शो से शुरू उनका विवाद अब शो के बाहर भी चल रहा है।

aamrapali dubey and kajal raghwani
आम्रपाली और काजल की लड़ाई

भोजपुरी बवाल शो के शुरुआत से खूब हंगामे हो रहे हैं। काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच तो खूब लड़ाई हो रही हैं। शो के पहले एपिसोड में ही काजल ने आरोप लगाया था कि उन्हें एक प्रोड्यूसर ने बताया था कि दिनेश लाल यादव के कहने पर उन्हें एक गाने से हटाकर आम्रपाली को दिया गया है। अब शो में उसी प्रोड्यूसर यानी आशिक आवारा फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम को बुलाया गया और जानें क्या सच सामने आया।

दरअसल, शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पहले पुराने किस्से को दिखाया जाता है और आम्रपाली बोलती हैं कि उन प्रोड्यूसर को यहां बुलाओ।

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प्रोड्यूसर ने काजल को बताया गलत

इसके बाद दिखाया गया है कि प्रोड्यूसर प्रेम आते हैं। अब काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव और एंकर शुभांकर सब साथ बैठे होते हैं। इसके बाद दिनेश लाल यादव प्रोड्यूसर से पूछते हैं कि आप बताओ कौनसा गाना था जिसमें से मैंने काजल को हटाकर आम्रपाली को लेने को कहा।

इस पर प्रोड्यूसर बोलते हैं कौन बोला ये? आम्रपाली फिर कहती हैं कि अब कैसे यहां पर हर इंसान, प्रोड्यूसर, एक्टर और हम सब गलत हैं और वो अकेली सही हैं।

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प्रोड्यूसर बोले सच साबित करो

प्रेम जी फिर बोलते हैं कि ये तो सरासर झूठ है। मैंने अगर ऐसा कहा है तो प्रूव करो।

आम्रपाली बोलीं- सब गलत और वो अकेली सही

इस वीडियो पर आम्रपाली ने कमेंट किया है, ‘दिक्कत तो ये है, कभी हीरो गलत है, कभी कोई प्रोड्यूसर है, कभी कोई हिरोइन गलत है। आज सच्चाई सामने आने के बाद गलत के साथ-साथ सब झूठे भी हो गए। प्रेम राय जी ने 3 फिल्में की हैं काजल जी के साथ तब वो सही थे। अब वो गलत हैं और झूठे हैं। हद है...।’

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काजल बोलीं प्रोड्यूसर ने इस वजह से बोला झूठ

वहीं काजल ने भी इस पर कमेंट किया है और लिखा है, जी मूवी की है न अभी तो साथ तो देना बनता है न...मुश्किल से हीरो यहां हाथ लगा है।

बता दें कि काजल ने इससे पहले इंस्टाग्राम लाइव पर आकर आम्रपाली और दिनेश के रिश्ते पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि एक बार शूट के दौरान दोनों साथ में वैनिटी वैन में थे। सब सेट पर दोनों का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर ने पहले 2-3 लोगों को भेजा, लेकिन जब वे नहीं आए तो डायरेक्टर को खुद जाना पड़ा था उन्हें लेने के लिए।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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