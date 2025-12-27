भारती-हर्ष के बेटे का घर में हुआ ग्रैंड वेलकम, दादी-नानी ने उतारी नजर

संक्षेप: भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया ने एक नया व्लॉग पोस्ट किया है। इस व्लॉग में फैंस ने देखा कि कैसे भारती और हर्ष के बेटे काजू का घर पर ग्रैंड वेलकम किया गया। काजू के घर आने के बाद उसके लिए पूजा की गई।

भारती सिंह और हर्ष दूसरी बार पेरेंट्स बनने के बाद काफी खुश हैं। टीवी के आइडल कपल में से एक भारती और हर्ष फैंस को काजू के आने के बाद अपने व्लॉग के जरिए समय-समय पर अपडेट दे रहे हैं। अब काजू के ग्रैंड वेलकम का एक व्लॉग यूट्यूब पर भारती और हर्ष ने पोस्ट किया है। भारती इस व्लॉग में अस्पताल से घर जाती नजर आ रही हैं। वो व्लॉग में ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की तारीफ करती नजर आ रही हैं।

भारती को लेने अस्पताल गए थे हर्ष हर्ष और गोला भारती सिंह और काजू को लेने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। भारती गोला से पूछती हैं कि क्या घर पर काजू कता सब इंतजार कर रहे हैं। गोला हां में जवाब देते हैं। इसके बाद भारती बताती हैं कि उन्होंने काजू के लिए घर पर सजावट को लेकर कहा था कि क्रिसमस है, तो फूल, गुब्बारे वाली सजावट न करें बल्कि क्रिसमस वाली सजावट करें।

काजू का घर में ग्रैंड वेलकम भारती जब काजू के साथ घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनके पूरे घर को क्रिसमस के हिसाब से सजाया गया है। घर में ग्रीन और रेड रंग छाया हुआ होता है। क्रिसमस प्रॉप्स हर जगह नजर आते हैं। भारती सजावट देखकर काफी खुश होती हैं। भारती काजू को गोद में लिए होती हैं और दरवाजे पर ही उनकी आरती उतारी जाती है।