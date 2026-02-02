Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Bhabiji Ghar Par Hain Actor saxena ji aka Saanand Verma Reacts On To Comparison Between Subhangi Atre And Shilpa Shinde
भाभी जी घर पर हैं: शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना पर बोले 'सक्सेना जी', बताया- 'लोग किसे करते हैं पसंद....'

भाभी जी घर पर हैं: शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना पर बोले 'सक्सेना जी', बताया- 'लोग किसे करते हैं पसंद....'

संक्षेप:

इस शो में सालों बाद फिर से शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी बनकर लौट रही हैं। ऐसे में हर तरफ अंगूरी भाभी के रोल में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना चल रही है। इन सब विवादों के बीच सानंद वर्मा ने शुभांगी और शिल्पा के बीच चल रही तुलना पर अपनी राय दी।

Feb 02, 2026 09:04 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर हैं!' दर्शकों को फेवरेट है। इस शो का फॉर्मेट ही नहीं बल्कि इसके किरदार भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। फिर चाहे वो अंगूरी भाभी हो, तिवारी जी, लड्डू के भईया या फिर सक्सेना जी हो फैंस इन्हें काफी पसंद करते हें। इस शो में सालों बाद फिर से शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी बनकर लौट रही हैं। ऐसे में हर तरफ अंगूरी भाभी के रोल में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना चल रही है। इन सब विवादों के बीच सानंद वर्मा ने शुभांगी और शिल्पा के बीच चल रही तुलना पर अपनी राय दी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीरियल में लोग किरदारों को देखते हैं

सक्सेना जी के रोल से घर-घर में फेमस हुए सानंद वर्मा ने हाल ही में IANS को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान सदानंद ने शो के साथ-साथ शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच चल रही तुलना पर अपनी राय दी। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, 'अंगूरी के रोल में शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे के बीच बहुत तुलना हो रही है। क्या आपको लगता है कि दर्शक कन्फ्यूज होंगे?' इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सानंद ने सिनेमा और टेलीविजन के बीच का अंतर बताया। उन्होंने समझाते हुए कहा, 'फिल्मों में लोग एक्टर्स को देखने जाते हैं, लेकिन सीरियल में वे किरदारों को देखते हैं।'

शिल्पा की वापसी पर बोले सानंद वर्मा

सानंद वर्मा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'इसलिए अंगूरी को पसंद किया गया, चाहे उसे किसी ने भी निभाया हो।' शो में शिल्पा की वापसी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने आगे कहा, 'शिल्पा शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया, और शुभांगी अत्रे ने कई सालों तक इस किरदार को खूबसूरती से निभाया। शिल्पा की वापसी से एक्साइटमेंट और बढ़ गया है। कलाकारों की तुलना करना बेकार है। हर कलाकार कुछ अनोखा लेकर आता है, और दर्शक ईमानदारी की सराहना करते हैं।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।