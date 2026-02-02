भाभी जी घर पर हैं: शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना पर बोले 'सक्सेना जी', बताया- 'लोग किसे करते हैं पसंद....'

संक्षेप: इस शो में सालों बाद फिर से शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी बनकर लौट रही हैं। ऐसे में हर तरफ अंगूरी भाभी के रोल में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना चल रही है। इन सब विवादों के बीच सानंद वर्मा ने शुभांगी और शिल्पा के बीच चल रही तुलना पर अपनी राय दी।

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'भाभी जी घर पर हैं!' दर्शकों को फेवरेट है। इस शो का फॉर्मेट ही नहीं बल्कि इसके किरदार भी दर्शकों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। फिर चाहे वो अंगूरी भाभी हो, तिवारी जी, लड्डू के भईया या फिर सक्सेना जी हो फैंस इन्हें काफी पसंद करते हें। इस शो में सालों बाद फिर से शिल्पा शिंदे, अंगूरी भाभी बनकर लौट रही हैं। ऐसे में हर तरफ अंगूरी भाभी के रोल में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच तुलना चल रही है। इन सब विवादों के बीच सानंद वर्मा ने शुभांगी और शिल्पा के बीच चल रही तुलना पर अपनी राय दी।

सीरियल में लोग किरदारों को देखते हैं सक्सेना जी के रोल से घर-घर में फेमस हुए सानंद वर्मा ने हाल ही में IANS को अपना इंटरव्यू दिया है। इस दौरान सदानंद ने शो के साथ-साथ शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे के बीच चल रही तुलना पर अपनी राय दी। इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया, 'अंगूरी के रोल में शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे के बीच बहुत तुलना हो रही है। क्या आपको लगता है कि दर्शक कन्फ्यूज होंगे?' इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, सानंद ने सिनेमा और टेलीविजन के बीच का अंतर बताया। उन्होंने समझाते हुए कहा, 'फिल्मों में लोग एक्टर्स को देखने जाते हैं, लेकिन सीरियल में वे किरदारों को देखते हैं।'