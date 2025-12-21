Hindustan Hindi News
अंगूरी भाभी पर कमेंट करना शिल्पा शिंदे को पड़ा भारी, टीवी के श्रीकृष्ण ने लगाई लताड़, कहा- कमी आपके अंदर...

संक्षेप:

शो में अंगूरी भाभी के किरदार को काफी पसंद किया जाता है। वहीं, अब शो में पहली अंगूरी भाभी का किरदार निभा चुकी शिल्पा शिंदे शो में वापस लौट आई हैं। शिल्पा ने शो को निर्माताओं संग मतभेद होने के कारण महज एक साल के अंदर ही छोड़ दिया था।

Dec 21, 2025 11:34 am IST
'भाबीजी घर पर हैं' कॉमेडी शो शुरुआत से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। ये शो साल 2015 में शुरू हुआ था और आज भी लोग इसे काफी पसंद करते हैं। शो में अंगूरी भाभी के किरदार को काफी पसंद किया जाता है। वहीं, अब शो में पहली अंगूरी भाभी का किरदार निभा चुकी शिल्पा शिंदे शो में वापस लौट आई हैं। शिल्पा ने शो को निर्माताओं संग मतभेद होने के कारण महज एक साल के अंदर ही छोड़ दिया था। इसके बाद उनकी जगह शुभांगी अत्रे ने ले ली। अब शिल्पा ने शुभांगी को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया, जिसे सुनने के बाद अब सौरभ जैन ने उनकी क्लास लगाई।

शिल्पा ने शुभांगी को लेकर किया था ये कमेंट

पहले जानते हैं कि शिल्पा शिंदे ने शुभांगी अत्रे को क्या कहा था। दरअसल, हाल ही में शिल्पा ने 'टेली चक्कर' को अपना इंटरव्यू दिया था। इस दौरान शिल्पा ने शुभांगी को कहा था, 'देखिए एक एक्टर के तौर पर, मैंने उस वक्त भी बोला था जब शो को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। साफ शब्दों में कहूं तो उन्होंने अच्छा काम किया है। वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन हां कॉमेडी सबके बस की बात नहीं हैं। उसके बाद अगर बात किसी को कॉपी करने की हो तो और भी मुश्किल हो जाता है। एक्टर पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। देखो आज मैं कितना भी सोचूं किसी एक्ट्रेस को कॉपी करना तो कॉपी कॉपी हो जाता है। चाहे मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग करूं।'

शिल्पा के इस बयान पर सौरभ जैन ने लगाई क्लास

शिल्पा शिंदे के इस बयान पर लोगों ने सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी जताई। वहीं, टीवी एक्टर सौरभ जैन भी उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सौरभ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शुभांगी का सपोर्ट किया और शिल्पा को लताड़ लगाई। सौरभ ने एक औरत होते हुए दूसरी औरत की आलोचना करने पर शिल्पा को जमकर खरी खोटी सुनाई है। हालांकि, सौरभ ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका इशारा शिल्पा की ओर है।

सौरभ जैन पोस्ट

आपमें बुनियादी शिष्टाचार की कमी है

सौरभ राज जैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'जिस एक्ट्रेस को रिप्लेस किया गया, उसने करीब 10 साल तक दर्शकों का मनोरंजन किया। उसे हर समय प्यार मिला और पता नहीं क्यों, जब पहली एक्ट्रेस उसी किरदार में वापस आईं जिसे 10 साल पहले उसने न जाने किन कारणों से छोड़ दिया था, मीडिया से कहती है कि रिप्लेस की गई एक्ट्रेस उनकी जितनी स्टार नहीं है। उनमें कॉमिक टाइमिंग की कमी है। नहीं मैम। वो आप हैं, जिनमें बुनियादी शिष्टाचार की कमी है। अगर आप समझ गए तो समझ जाइए।'

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
