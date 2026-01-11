Hindustan Hindi News
भाभी जी घर पर हैं में दिखाया जाता है वल्गर कंटेंट? एक्टर रोहिताश्व बोले- शुरुआत इसकी एडल्ट कॉमेडी…

भाभी जी घर पर हैं में दिखाया जाता है वल्गर कंटेंट? एक्टर रोहिताश्व बोले- शुरुआत इसकी एडल्ट कॉमेडी…

संक्षेप:

भाभी जी घर पर हैं 2 में मनमोहन तिवारी का किरदार निभाने वाले एक्टर रोहिताश्व गौर ने सीरीज के कंटेंट को लेकर बात की। शो को लेकर कई बार कहा गया है कि शो में अश्लील डायलोग्स और बातचीत होती है। इस बात पर भी रोहिताश्व गौर ने अपना रिएक्शन दिया। 

Jan 11, 2026 04:39 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
भाभी जी घर पर हैं में मनमोहन तिवारी का किरदार निभाने वाले एक्टर रोहिताश्व गौर ने शो की सफलता को लेकर बात की। साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि लोग कहते हैं कि शो में कई बार अश्लील कंटेंट दिखाया जाता है। रोहिताश्व गौर ने कहा कि भाभी जी घर पर हैं कि शुरुआत एक एडल्ट कॉमेडी के तौर पर हुई थी। इसलिए ही शो का टीवी पर आने का टाइम रात साढ़े 10 बजे था।

शो की सफलता पर क्या बोले रोहिताश्व गौर?

रोहिताश्व गौर से एक पॉडकास्ट में भाभी जी घर पर हैं की सफलता पर सवाल हुआ। रोहिताश्व गौर से पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि शो इतना सफल कैसे रहा? सवाल का जवाब देते हुए रोहिताश्व ने कहा, "सबसे बड़ी बात इस सीरियल की ये है कि इसमें एक स्वभाविक ह्यूमर है। इसमें हम लोग बहुत असली किरदारों के साथ कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। राइटर ने जो सब्जेक्ट लिखा है उसमें एक शरारत का एलिमेंट है। चाहे वो भाषा के लेवल पर हो, चाहे वो किरदारों के लेवल पर हो या कंटेंट के लेवल पर हो। और कहीं न कहीं इस शो की शुरुआत एडल्ट कॉमेडी की तरह ही हुई थी। इसलिए इसका कॉल टाइम साढ़े 10 बजे रखा गया था, जिसमें पांच-पांच एपिसोड्स की कहानियां होती हैं, और एक आदमी एक दूसरे आदमी की पत्नी से मोहब्बत करता है। तो यहीं पर एक शरारती एलिमेंट शुरू हो गया।

शो को खूबसूरत बनाते हैं कौन से एलिमेंट्स?

रोहिताश्व ने आगे कहा कि इसकी भाषा में एक चुटिलापन है और पांच-पांच एपिसोड्स की कहानियां मजेदार हैं, इनमें एक रस है। उन्होंने कहा कि ये सारे एलिमेंट्स मिलकर शो को खूबसूरत बनाते हैं।

शो पर अश्लीलता फैलाने के आरोपों पर क्या बोले रोहित?

Digital Commentary से बातचीत के दौरन रोहित से शो पर अश्लील होने के आरोपों को लेकर भी सवाल हुआ। उनसे पूछा गया कि जहां ये शो खूब पसंद किया जाता है, वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि शो में चुटीले संवादों के नाम पर अश्लीलता फैलाई जाती है। इसपर वो क्या कहेंगे।

इस सवाल के जवाब में रोहिताश्व गौर ने कहा, “हमने एक कहानी की थी जो एक वर्ग को बहुत पसंद आई थी। वहीं, एक वर्ग ने उसकी खूब आलोचना भी की थी कि विभुति नारायण मिश्रा जो हैं एक ट्रिप्ल एक्स फिल्म बना रहे हैं। उसे अलग नजरिए से देखेंगे तो वो बहुत मजेदार है, लेकिन एक वर्ग ने उसकी बहुत आलोचना की थी। तो हम लोगों ने काफी हद तक चीजों को कम करने की कोशिश की है और करते रहेंगी भी।”

रोहिताश्व ने दिया धुरंधर का उदाहरण

उन्होंने आगे कहा कि कुछ एक चीजें मार्केट को कवर करने के लिए भी की जाती हैं। ये एक सच है। अभी धुरंधर में देखिए आपको बड़े पर्दें पर गालियां सुनाई देती हैं। तो अभी चीजें बदल रही हैं। थोड़ा सा एक अलग किस्म की तरफ समाज जा रहा है। ये अच्छा है या बुरा इसका निर्णय नहीं है, लेकिन एक दिशा की तरफ चीजें जा रही हैं। इससे मार्केट प्रभावित होता है।

