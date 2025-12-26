Hindustan Hindi News
गाजा के लिए रोते हैं और बांग्लादेश पर चुप्पी; दीपू चंद्र दास के कत्ल पर भड़के फिल्मी सितारे

गाजा के लिए रोते हैं और बांग्लादेश पर चुप्पी; दीपू चंद्र दास के कत्ल पर भड़के फिल्मी सितारे

संक्षेप:

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हुई क्रूरता से लिंचिंग और हत्या पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने नाराजगी जताई और सुरक्षा की मांग की है।

Dec 26, 2025 11:12 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास (30) की लिंचिंग पर एंटरटेमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई सिलेब्रिटीज ने जमकर गुस्सा निकाला है। जाह्नवी कपूर, काजल अग्रवाल और जया प्रदा जैसी दिग्गज हस्तियों ने इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इन सितारों ने न सिर्फ इस हत्या की निंदा की है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी #JusticeForDipuChandraDas ट्रेंड कर रहा है।


जाह्नवी ने किया लंबा पोस्ट

दीपू चंद्र दास कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता था। बीते हफ्ते भीड़ ने ढाका से करीब 100 किमी दूर मयमनसिंह में पीट-पीटकर मार डाला था। इस घटना का एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हुआ जिसमें दीपू की नेकेड बॉडी को पेड़ से बांधकर जला दिया गया और भीड़ खुशी मना रही थी। जाह्नवी कपूर ने इस घटना को पाखंड बताया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लंबा पोस्ट लिखा है जिसमें घटना को अमानवीय और कसाईनुमा बताया है।

जया प्रदा ने भी कहा है कि इस तरह की निर्ममता से उनका दिल लहूलुहान हो गया है।

