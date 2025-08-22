बंद होने जा रहा है ‘बड़े अच्छे लगते हैं’, इस दिन टेलीकास्ट होगा आखिरी एपिसोड

हर्षद चौपड़ा और शिवांगी जोशी का शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं- नया सीजन’ खराब टीआरपी की वजह से बंद होने वाला है। इस सीजन के सिर्फ 150 एपिसोड्स ही टेलीकास्ट होंगे।

सोनी टीवी का लोकप्रिय शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं – नया सीजन’ समय से पहले ऑफ-एयर होने जा रहा है। इस शो की शुरुआत जून में हुई थी। इसमें हर्षद चौपड़ा और शिवांगी जोशी लीड रोल प्ले कर रहे थे, ऐसे में लोगों को इस शो से काफी उम्मीदें थीं। किंतु अब यह शो सितंबर में बंद होने जा रहा है।

कब टेलीकास्ट होगा आखिरी एपिसोड‌? 150 एपिसोड्स के बाद यह शो बंद हो जाएगा। गॉसिप टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शो का आखिरी एपिसोड 19 सितंबर के दिन टेलीकास्ट होगा।

कितनी अलग थी इस सीजन की कहानी? शो की कहानी रिषभ (हर्षद चौपड़ा) और भाग्यश्री के इर्द-गिर्द (शिवांगी जोशी) घूमती है। मौजूदा ट्रैक में भाग्यश्री ने रिषभ के पिता के इलाज के लिए गोल्ड लोन लिया, जिसकी वजह से रिषभ को भाग्यश्री अच्छी लगने लगी है। हालांकि, रिषभ का अतीत उसको उलझन में डाल रहा क्योंकि भाग्यश्री का किसी ऐसे इंसान से कनेक्शन था जिसने कभी रिषभ के पिता को चोट पहुंचाई थी।