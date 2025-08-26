'बाहुबली: द एपिक' का टीजर रिलीज, जानें कब दस्तक देगी राजामौली की 5 घंटे 27 मिनट वाली ये फिल्म

Baahubali The Epic- ‘बाहुबली: द एपिक’ 5 घंटे 27 मिनट की फिल्म है। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है और अब फिल्म 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दस साल बाद भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली’ एक नए रूप में वापसी कर रही है। निर्देशक एसएस राजामौली ने इस महाकाव्य का टीजर रिलीज किया है। ‘बाहुबली: द एपिक’ में फिल्म के दोनों पार्ट्स को मिलाया गया है और इसका रनटाइम 5 घंटे 27 मिनट का है।

फिल्म की खासियतें रिलीज डेट: 31 अक्टूबर 2025, दुनियाभर में

रनटाइम: 5 घंटे 27 मिनट

भाषाएं: तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम

फिल्म का टीजर टीजर में ‘बाहुबली 1’ और ‘बाहुबली 2’ के सबसे यादगार सीन्स दिखाए गए हैं। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि फिल्म 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।