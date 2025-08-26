Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Baahubali The Epic Teaser Out Ss Rajamouli Film Will Release Worldwide on 31 october
'बाहुबली: द एपिक' का टीजर रिलीज, जानें कब दस्तक देगी राजामौली की 5 घंटे 27 मिनट वाली ये फिल्म
Baahubali The Epic- ‘बाहुबली: द एपिक’ 5 घंटे 27 मिनट की फिल्म है। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है और अब फिल्म 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 05:35 PM
दस साल बाद भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बाहुबली’ एक नए रूप में वापसी कर रही है। निर्देशक एसएस राजामौली ने इस महाकाव्य का टीजर रिलीज किया है। ‘बाहुबली: द एपिक’ में फिल्म के दोनों पार्ट्स को मिलाया गया है और इसका रनटाइम 5 घंटे 27 मिनट का है।
फिल्म की खासियतें
रिलीज डेट: 31 अक्टूबर 2025, दुनियाभर में
रनटाइम: 5 घंटे 27 मिनट
भाषाएं: तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम
फिल्म का टीजर
टीजर में ‘बाहुबली 1’ और ‘बाहुबली 2’ के सबसे यादगार सीन्स दिखाए गए हैं। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि फिल्म 31 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड
Sacnilk के अनुसार, पहली फिल्म ने 650 करोड़ और दूसरी ने 1788 करोड़ का बिजनेस किया था। इस नए वर्जन के साथ दर्शकों को महिष्मती की पूरी कहानी एक ही बैठकों में देखने का मौका मिलेगा।
लेटेस्ट Hindi News, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।