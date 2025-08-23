Ayesha Shroff gave a befitting reply to the influencer who advised Tiger Shroff to quit acting टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ने की सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर को मां आयेशा श्रॉफ ने दिया करारा जवाब, Entertainment Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Ayesha Shroff gave a befitting reply to the influencer who advised Tiger Shroff to quit acting

टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ने की सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर को मां आयेशा श्रॉफ ने दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ने की सलाह दी गई थी। अब इस वीडियो पर टाइगर की मां आयेशा श्रॉफ के कमेंट ने सभी को हैरान कर दिया है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 02:52 PM
share Share
Follow Us on
टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ने की सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर को मां आयेशा श्रॉफ ने दिया करारा जवाब

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में फिल्म हीरोपंती से की थी। शुरुआती दौर में बागी, बागी 2 और वॉर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन स्टार के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन पिछले कुछ साल टाइगर के लिए अच्छे नहीं रहे। गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी बड़ी फिल्मों से उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से टाइगर की एक्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि एक यूट्यूबर ने उन्हें एक्टिंग छोड़ने की सलाह देते हुए वीडियो बनाया है। हालांकि, यूट्यूबर को टाइगर की मां आयेशा श्रॉफ ने जवाब दिया है।

आयेशा श्रॉफ का जवाब

सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर आर्य कोठारी ने अपने पार्टनर अर्णव बर्चा के साथ मिलकर एक रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने ‘टॉप 5 ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग छोड़ दें’ की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ को दूसरे नंबर पर रखा गया। लिस्ट में वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम आया, जबकि पहले नंबर पर अर्जुन कपूर को शामिल किया गया। रविवार को पोस्ट हुए इस वीडियो पर एक्टर की मां ने कमेंट किया है। आयेशा ने कमेंट में लिखा ‘और असल में तुम कौन हो?’

यूजर्स रिएक्शन

आयेशा श्रॉफ का ये जवाब वीडियो के साथ तेजी से वायरल हो गया। कई यूजर्स ने आयेशा का समर्थन किया। यूजर्स ने टाइगर को शानदार डांस और मेहनती एक्टर बताया। इसी वीडियो में अभिषेक बच्चन का भी नाम लिया गया, जिसे लेकर कई फैंस नाराज हो गए। किसी ने लिखा, “अभिषेक की फिल्में देखो पहले।”

प्रोजेक्ट्स

बता दें, टाइगर श्रॉफ के करियर के लिए उनकी आने वाली फिल्म बागी 4 बेहद खास होने वाली है। इस फिल्म में एक्टर संजय दत्त के साथ जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे। ए हर्षा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त, सोनम बाजवा और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। फिल्म 5 सितंबर को थिएटर में दस्तक देगी।

Tiger Shroff Jackie Shroff
लेटेस्ट Hindi News, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।