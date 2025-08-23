टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ने की सलाह देने वाले इन्फ्लुएंसर को मां आयेशा श्रॉफ ने दिया करारा जवाब

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग छोड़ने की सलाह दी गई थी। अब इस वीडियो पर टाइगर की मां आयेशा श्रॉफ के कमेंट ने सभी को हैरान कर दिया है।

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में फिल्म हीरोपंती से की थी। शुरुआती दौर में बागी, बागी 2 और वॉर जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन स्टार के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन पिछले कुछ साल टाइगर के लिए अच्छे नहीं रहे। गणपत और बड़े मियां छोटे मियां जैसी बड़ी फिल्मों से उम्मीदें थीं, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं। लगातार फ्लॉप फिल्मों की वजह से टाइगर की एक्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि एक यूट्यूबर ने उन्हें एक्टिंग छोड़ने की सलाह देते हुए वीडियो बनाया है। हालांकि, यूट्यूबर को टाइगर की मां आयेशा श्रॉफ ने जवाब दिया है।

आयेशा श्रॉफ का जवाब सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर आर्य कोठारी ने अपने पार्टनर अर्णव बर्चा के साथ मिलकर एक रील पोस्ट की, जिसमें उन्होंने ‘टॉप 5 ऐसे एक्टर्स जो एक्टिंग छोड़ दें’ की लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में टाइगर श्रॉफ को दूसरे नंबर पर रखा गया। लिस्ट में वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी नाम आया, जबकि पहले नंबर पर अर्जुन कपूर को शामिल किया गया। रविवार को पोस्ट हुए इस वीडियो पर एक्टर की मां ने कमेंट किया है। आयेशा ने कमेंट में लिखा ‘और असल में तुम कौन हो?’

यूजर्स रिएक्शन आयेशा श्रॉफ का ये जवाब वीडियो के साथ तेजी से वायरल हो गया। कई यूजर्स ने आयेशा का समर्थन किया। यूजर्स ने टाइगर को शानदार डांस और मेहनती एक्टर बताया। इसी वीडियो में अभिषेक बच्चन का भी नाम लिया गया, जिसे लेकर कई फैंस नाराज हो गए। किसी ने लिखा, “अभिषेक की फिल्में देखो पहले।”