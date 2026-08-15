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आवारापन 2 ने दूसरे दिन भी बिगाड़ा बंटवारा 1947 का खेल, जानें किस फिल्म ने की कितनी कमाई

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Day 2 Indian Box Office: आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की रिलीज का आज दूसरा दिन है। आज 15 अगस्त को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी, आइए जानते हैं। 

Awarapan 2 vs Batwara 1947 Box Office
बंटवारा 1947 का नहीं चला जादू

इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन इमरान हाशमी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी थी। आज दोनों फिल्मों का दूसरा दिन है। आइए जानते हैं आज इमरान हाशमी या सनी देओल, किस होरी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारी है।

आवारापन 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

शनिवार और 15 अगस्त की छुट्ट का असर आवारापन 2 की कमाई पर देखने को मिला है। इमरान हाशमी की फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले आज ज्यादा कमाई की है। sacnilk.com के मुताबिक, आज रात 10 बजे तक इमरान हाशमी की फिल्म ने 27.93 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन 49.93 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का अबतक का कलेक्शन 59.36 करोड़ हो गया है।

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आवारापन 2कमाई (नेट कलेक्शन)
डे 122 करोड़
डे 227.93 करोड़
टोटल49.93 करोड़

आवारापन 2: आज के शोज की ऑक्यूपेंसी

आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी 31.77 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 70.92 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 73.38 पर्सेंट रही है। रात के शोज का ऑक्यूपेंसी डेटा अभी आया नहीं है। इस तरह आज के शोज की एवरेज टोटल ऑक्यूपेंसी 58.69 पर्सेंट रही।

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बंटवारा 1947 का आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बंटवारा 1947 की बात करें तो फिल्म ने कल के मुकाबले आज ज्यादा कमाई की है, लेकिन फिल्म आवारापन 2 के कलेक्शन को आज भी नहीं पछाड़ पाई है। बंटवारा 1947 ने आज दूसरे दिन रात 10 बजे तक 13.50 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 19.25 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अबतक 22.91 करोड़ हो गया है।

बंटवारा 1947कमाई
डे 15.75 करोड़
डे 213.50 करोड़
टोटल19.25 करोड़

बंटवारा 1947: आज के शोज की ऑक्यूपेंसी

बंटवारा 1947 के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 13.92 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 44.08 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 45.77 पर्सेंट रही। इस तरह आज के शोज की एवरेज ऑक्यूपेंसी 34.59 पर्सेंट रही है।

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(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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