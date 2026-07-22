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विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे वृंदावन, लोगों ने छात्रों के प्रोटेस्ट पर चुप्पी को लेकर उठाए सवाल

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर वृंदावन पहुंचे। अनुष्का और विराट अक्सर वृंदावन आते हैं और प्रेमानंद महाराज से मिलते हैं। उनकी इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक वीडियो में अनुष्का और विराट आश्रम से नंगे पैर बाहर आते नजर आ रहे हैं। 

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे वृंदावन, लोगों ने छात्रों के प्रोटेस्ट पर चुप्पी को लेकर उठाए सवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर वृंदावन पहुंचे हैं।कपल ने वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से मिले। एक वीडियो में कपल राधा केली कुंज आश्रम में नंगेपैर चलते नजर आ रहे हैं। अनुष्का और विराट की वृंदावन यात्रा पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आए हैं।

प्रेमानंद महाराज के दर्शन को पहुंचे विराट और अनुष्का

विराट और अनुष्का की जो वीडियोज वायरल हो रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि कपल कड़ी सुरक्षा में प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचा। दोनों लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है।

विराट और अनुष्का की सादगी से इम्प्रेस हुए फैन्स

वीडियो में विराट और अनुष्का कीचड़ में नंगेपैर चलते नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में प्रसाद है। इस यात्रा के लिए अनुष्का शर्मा ने सफेद रंग का सिंपल सलवार सूट पहना। सलवार सूट पर नीले रंग की फ्लोर डिजाइन नजर आई। वहीं, विराट कोहली सिंपल पैंट-शर्ट में नजर आए। विराट अनुष्का का हाथ पकड़े नजर आए।

2026 में आईपीएल का खिताब जीतने के विराट पहुंचे थे वृंदावन

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पिछले कई सालों से वृंदावन जा रहे हैं। फैंस को कपल का ये अंदाज हमेशा से ही पसंद आया है। इससे पहले RCB के IPL 2026 खिताब जीतने के बाद विराट पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन पहुंचे थे।

विराट अनुष्का की ट्रोलिंग क्यों कर रहे लोग?

विराट और अनुष्का के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। कई यूजर्स ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि विराट और अनुष्का ने छात्रों के प्रोटेस्ट पर कुछ भी नहीं बोला। एक यूजर ने लिखा- इस देश के बच्चों के लिए बोलो, जो देश में चल रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हो। इन बच्चों ने ही आपको बनाया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इनका भी अलग ही चल रहा है, अलग दुनिया में रहते हैं दोनों। एक ने कहा- धार्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन आप जिस तरह से बच्चों के मुद्दे पर शांत हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक ने लिखा- नौटंकी दोनों एक नंबर के।

फैंस ने की विराट-अनुष्का की तारीफ

कई यूजर्स ने विराट और अनुष्का की तारीफ की है। एक ने लिखा- आप जिस स्थान पर हैं, वहां पर इतना धार्मिक हो पाना मुश्किल होता है। पर आप दोनों हमेशा से ही भगवान की आस्था में लीन रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स ने जय श्री राम लिखा है। बहुत सारे यूजर्स ने लिखा- राधे-राधे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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