Anupamaa Twist: मोटी बा को वीडियो कॉल करेंगी बा, रंग लाएगी अनुपमा की मेहनत

Anupamaa Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में पराग कोठारी, मोटी बा और ख्याति कोठारी के खिलाफ जाएगा। वह अपनी बेटी प्रार्थना और अंश को आशीर्वाद देगा।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:39 PM
टीवी का सबसे पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ अपने नए ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स से दर्शकों को लगातार बांधे हुए है। आने वाले एपिसोड्स में शो की कहानी शादी की रस्मों के इर्द-गिर्द घूमेगी, लेकिन यहां ड्रामा, इमोशन और चौंकाने वाले फैसले सब कुछ देखने को मिलेगा।

मोटी बा को वीडियाे कॉल

आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शादी से पहले बा, अंश और प्रार्थना की रस्में वीडियो कॉल पर मोटी बा को दिखाती हैं। वह अनिल (प्रेम के चाचा) के फोन से कॉल करेंगी। मोटी बा कहेंगी, ‘क्या हुआ अनिल, फोन क्यों किया है?’ इस पर बा जवाब देंगी, ‘आपको मधुपरखा की रस्म दिखानी है। आप बड़े लोग नहीं आए, तो अब ये जिम्मेदारी आपके बेटे को निभानी पड़ेगी।’ इसके बाद बा कैमरा अंश की तरफ घुमा देंगी।

अंश के पैरों में बैठा नजर आया राजा

मोटी बा यह देखकर दंग रह जाएंगी कि राजा मधुपरखा की रस्म कर रहा है। राजा अंश के पैरों के पास बैठकर उन्हें धोते हुए दिखाई देगा, जिसे देखकर मोटी बा हैरान रह जाएंगी।

पराग कोठारी का बड़ा फैसला

दूसरे प्रोमो में दिखाया गया है कि पराग कोठारी अपनी बेटी प्रार्थना के लिए बड़ा कदम उठाएंगे। उन्हें जब पता चलेगा कि मोटी बा, गौतम गांधी और ख्याति कोठारी मिलकर उनकी बेटी से उसका बच्चा छीनना चाहते हैं, तो वह खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पराग शाह हाउस पहुंचेंगे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। वह बाहर ही बैठकर रोने लगेंगे। अनुपमा जब उन्हें देखेगी, तो वह पराग को समझाएगी और घर के अंदर लेकर आएगी।

प्रार्थना को मिला पिता का आशीर्वाद

घर के अंदर पहुंचकर पराग अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे। वह प्रार्थना का हाथ अंश के हाथ में रखकर इस रिश्ते को अपनी मंजूरी देंगे। अपने पिता को देखकर प्रार्थना भावुक हो जाएगी और उन्हें गले लगा लेगी।

