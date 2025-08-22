Anupamaa: मामाजी और भावेश के बाद अब अनुपमा में होगी इस पुराने किरदार की एंट्री, आएगा ट्विस्ट
Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में भावेश और मामाजी के बाद अब एक और एंट्री होगी। इस एंट्री की वजह से अनुपमा की जिंदगी में सुकून आएगा और उसे सपोर्ट मिलेगा।
टीवी का सबसे चर्चित शो ‘अनुपमा’ इन दिनों खूब सुर्खियों में है। हर हफ्ते कहानी में कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है और यही वजह है कि शो दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। अब ताजा अपडेट ये है कि अनुपमा की सबसे करीबी दोस्त देविका यानी जसवीर कौर की शो में दोबारा एंट्री होने जा रही है।
देविका की वापसी से अनुपमा को मिलेगा सहारा
अनुपमा की जिंदगी इस वक्त कई उतार-चढ़ाव से गुजर रही है। एक तरफ राही, अनुपमा से नाराज है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार, अनुपमा को अपना दुश्मन मान बैठा है। ऐसे हालात में देविका की वापसी अनुपमा के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी।
हमेशा दोस्ती निभाती है देविका
देविका और अनुपमा की दोस्ती शुरू से ही शो की जान रही है। मुश्किल वक्त में देविका हर बार अनुपमा के साथ खड़ी हुई है। अब जब अनुपमा दोबारा परेशानियों में घिरी है, तो देविका एक बार फिर उसकी ताकत बनेगी। यही वजह है कि फैंस उसकी वापसी से काफी खुश हैं।
घर में बढ़ेगा ड्रामा
सूत्रों की मानें तो देविका की एंट्री के बाद शाह हाउस और कोठारी हाउस में नए झगड़े और ड्रामे देखने को मिलेंगे। राही और अनुपमा की बीच की दूरियां खत्म होंगी।
फैंस के लिए बनेगा मजेदार ट्रैक
‘अनुपमा’ हमेशा से ही फैमिली ड्रामा और रिश्तों की बारीकियों को बेहद भावनात्मक अंदाज में दिखाता रहा है। देविका की वापसी से कहानी में ताजगी आएगी और दर्शकों को इमोशनल ट्रैक के साथ-साथ कई दिलचस्प मोड़ भी देखने को मिलेंगे।