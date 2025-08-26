Anupamaa in Hindi Raahi got to know that parag bribe Anupamaa and asked her to back out from competition Anupamaa Twist: राही की अकड़ निकालेगी जसप्रीत, बताएगी पराग कोठारी का सच, टूट जाएगी अनुपमा की बेटी, Entertainment Hindi News - Hindustan
Anupamaa Twist: राही की अकड़ निकालेगी जसप्रीत, बताएगी पराग कोठारी का सच, टूट जाएगी अनुपमा की बेटी

Anupamaa Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में डांस रानिज और अनुज डांस एकेडमी एक बार फिर अपना पूरा ध्यान डांस कॉम्पिटिशन में लगाएंगे। दोनों के बीच एक बार फिर दुश्मनी देखने को मिलेगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 09:16 PM
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अंश और प्रार्थना की शादी के बाद कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। शादी के बाद राही अपना पूरा ध्यान डांस कॉम्पिटिशन में लगाएगी और अपनी टीम के साथ दिन-रात मेहनत करेगी। उसका मकसद केवल जीतना नहीं होगा, बल्कि अनुपमा को हराने का जुनून भी उस पर हावी रहेगा।

परी ने लगाई फटकार

रिहर्सल के दौरान जब बाकी टीम मेंबर आराम करने की बात करेंगे तो राही भड़क जाएगी। इस पर परी नाराज हो जाएगी और साफ कहेगी कि कॉम्पिटिशन को कॉम्पिटिशन की तरह लो, इसे इगो की जंग मत बनाओ। परी का कहना होगा कि डांस सिर्फ जीतने के लिए करो, अनुपमा को हराने के लिए नहीं।

जसप्रीत ने उठाए सवाल, राही का टूटा दिल

अगले दिन मंगलागौरी प्रोग्राम में जसप्रीत और राही की जोरदार बहस हो जाएगी। जसप्रीत राही से कहेगी कि तेरे टैलेंट पर तेरे अपने परिवार तक को भरोसा नहीं है। सिर्फ अनुपमा ही है, जिसने तुझे बेटी समझकर बार-बार मौके दिए हैं। वरना तू खुद अपने दम पर कुछ नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, जसप्रीत यह भी बताएगी कि फिनाले से पहले राही के ससुर ने मुंबई आकर अनुपमा को पैसे दिए थे और कहा था कि वह अपना नाम वापस ले ले।

राही जताएगी नाराजगी

यह सुनकर राही पूरी तरह टूट जाएगी और वह कोठारी हाउस पहुंचकर पराग कोठारी से अपनी नाराजगी जताएगी। इस ट्रैक से शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को और ज्यादा बांधकर रखेगा।

