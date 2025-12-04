Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़Anupamaa in Hindi Anupama Rahi came together against rajni kothari gautam gandhi
Anupamaa: अनुपमा के खिलाफ जाएगी उसकी दोस्त रजनी, मां का साथ देने मुंबई पहुंचेगी राही

Anupamaa: अनुपमा के खिलाफ जाएगी उसकी दोस्त रजनी, मां का साथ देने मुंबई पहुंचेगी राही

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में एक बार फिर अनुपमा की उड़ान में रुकावट आएगी। अनुपमा की दोस्त रजनी, गौतम गांधी के साथ मिलकर उसे धोखा देगी।

Thu, 4 Dec 2025 04:07 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनुपमा और राही के सामने नई मुसीबत आ खड़ी होगी। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, रजनी, अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी। रजनी को अनुपमा पर इतना गुस्सा आएगा कि वह गुस्से में अनुपमा की तस्वीर फेंकर तोड़ देगी। इतना ही नहीं, अनुपमा के फैशन शो पर भी खतरा मंडराएगा। अनुपमा अपनी डांस रानीज के साथ जिस इवेंट में फैशन शो करने वाली थी वो इवेंट अब नहीं होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऐसे में अनुपमा चॉल में फैशन शो करेगी। इतना ही नहीं, इस चीज में अनुपमा का साथ देने राही आएगी। जी हां, राही अहमदाबाद से मुंबई आएगी और अपनी मां के साथ चॉल में रैम्प वॉक करेगी। इसी बीच, गौतम गांधी, प्रेम और राही के बीच दूरियां पैदा करने के लिए राही के प्रोफेसर का इस्तेमाल करेगा।

दरअसल, राही अपने प्रोफेसर को घर पर पढ़ाने के लिए बुलाएगी। प्रोफेसर को कोठारी हाउस में देख मोटी बा भड़क जाएंगी। वहीं गौतम, राही और उस प्रोफेसर पर नजर रखेगा। गौतम कहेगा, ‘मेरा एक उसूल है। मौका मिले तो लपक लो और न मिले तो पैदा कर लो।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Anupama Anupamaa
लेटेस्ट Hindi News, Bigg Boss 19, Entertainment News के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।