Anupamaa: अनुपमा के खिलाफ जाएगी उसकी दोस्त रजनी, मां का साथ देने मुंबई पहुंचेगी राही
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में एक बार फिर अनुपमा की उड़ान में रुकावट आएगी। अनुपमा की दोस्त रजनी, गौतम गांधी के साथ मिलकर उसे धोखा देगी।
अनुपमा और राही के सामने नई मुसीबत आ खड़ी होगी। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, रजनी, अनुपमा के खिलाफ हो जाएगी। रजनी को अनुपमा पर इतना गुस्सा आएगा कि वह गुस्से में अनुपमा की तस्वीर फेंकर तोड़ देगी। इतना ही नहीं, अनुपमा के फैशन शो पर भी खतरा मंडराएगा। अनुपमा अपनी डांस रानीज के साथ जिस इवेंट में फैशन शो करने वाली थी वो इवेंट अब नहीं होगा।
ऐसे में अनुपमा चॉल में फैशन शो करेगी। इतना ही नहीं, इस चीज में अनुपमा का साथ देने राही आएगी। जी हां, राही अहमदाबाद से मुंबई आएगी और अपनी मां के साथ चॉल में रैम्प वॉक करेगी। इसी बीच, गौतम गांधी, प्रेम और राही के बीच दूरियां पैदा करने के लिए राही के प्रोफेसर का इस्तेमाल करेगा।
दरअसल, राही अपने प्रोफेसर को घर पर पढ़ाने के लिए बुलाएगी। प्रोफेसर को कोठारी हाउस में देख मोटी बा भड़क जाएंगी। वहीं गौतम, राही और उस प्रोफेसर पर नजर रखेगा। गौतम कहेगा, ‘मेरा एक उसूल है। मौका मिले तो लपक लो और न मिले तो पैदा कर लो।’