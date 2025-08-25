Anupamaa 25 August Episode in Hindi Moti Baa Promise Gautam to take Prarthana Kid against parag anupama Anupamaa 25 August: मोटी बा ने गौतम गांधी को दिया वादा, बर्बाद करेंगी प्रार्थना की जिंदगी, Entertainment Hindi News - Hindustan
Anupamaa 25 August: मोटी बा ने गौतम गांधी को दिया वादा, बर्बाद करेंगी प्रार्थना की जिंदगी

Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में गौतम गांधी ड्रामा करके मोटी बा को अपनी तरफ कर लेता है। वहीं पराग कोठारी, प्रार्थना को आशीर्वाद देने पहुंचते हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 03:27 PM
टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में पराग कोठारी, शाह हाउस पहुंचते हैं। उन्हें देखकर प्रार्थना और शाह परिवार खुश हो जाता है। पराग अपनी बेटी प्रार्थना और अपने दामाद अंश को आशीर्वाद देते हैं। जब ये बात गौतम को पता चलती है तब वह सीधे मोटी बा के पास जाता है। वह मोटी बा को बताता है कि पराग को उनकी बेटी के मोह ने शाह हाउस बुला लिया। मोटी बा भड़क जाती हैं।

ख्याति कहती है, ‘एक बार फिर अनुपमा जीत गई।’ मोटी बा कहती हैं, ‘नहीं! अनुपमा नहीं जीती है। हम हारे हैं, अपनों की वजह से।’ गौतम, मोटी बा के गुस्से का फायदा उठाता है। वह कहता है, ‘मैं तो बाहर वाला हूं, लेकिन डैड ने आप लोगों के बारे में भी नहीं सोचा। पहले पत्नी ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और अब डैड ने धोखा दे दिया। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा है मैं अभी के अभी अपनी जान ले लेता हूं।’

गौतम आत्महत्या करने का नाटक करता है। मोटी बा और ख्याति डर जाते हैं। मोटी बा कहती हैं, ‘आप अभी भी इस घर परिवार का हिस्सा हैं। अंश दामाद बना है, लेकिन हमने उसे दामाद स्वीकार नहीं किया है और नहीं कभी करेंगे। वसुंधरा कोठारी के जीते जी प्रार्थना और वो लड़का इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। हम आज से आपको इस घर का बेटा स्वीकारते हैं और रही बात प्रार्थना के बच्चे की तो उसे तो हम इस घर में लेकर आएंगे।’

