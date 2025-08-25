Anupamaa 25 August: मोटी बा ने गौतम गांधी को दिया वादा, बर्बाद करेंगी प्रार्थना की जिंदगी

Anupamaa Today's Episode: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में गौतम गांधी ड्रामा करके मोटी बा को अपनी तरफ कर लेता है। वहीं पराग कोठारी, प्रार्थना को आशीर्वाद देने पहुंचते हैं।

टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में पराग कोठारी, शाह हाउस पहुंचते हैं। उन्हें देखकर प्रार्थना और शाह परिवार खुश हो जाता है। पराग अपनी बेटी प्रार्थना और अपने दामाद अंश को आशीर्वाद देते हैं। जब ये बात गौतम को पता चलती है तब वह सीधे मोटी बा के पास जाता है। वह मोटी बा को बताता है कि पराग को उनकी बेटी के मोह ने शाह हाउस बुला लिया। मोटी बा भड़क जाती हैं।

ख्याति कहती है, ‘एक बार फिर अनुपमा जीत गई।’ मोटी बा कहती हैं, ‘नहीं! अनुपमा नहीं जीती है। हम हारे हैं, अपनों की वजह से।’ गौतम, मोटी बा के गुस्से का फायदा उठाता है। वह कहता है, ‘मैं तो बाहर वाला हूं, लेकिन डैड ने आप लोगों के बारे में भी नहीं सोचा। पहले पत्नी ने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और अब डैड ने धोखा दे दिया। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूंगा? इससे अच्छा है मैं अभी के अभी अपनी जान ले लेता हूं।’