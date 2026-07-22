अमिताभ बच्चन की नहीं हुई सर्जरी, बोले-ICU वाली पोस्ट FIFA में अर्जेंटीना की हार के बारे में थी
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की सर्जरी की खबर सामने आई थी। लेकिन अब एक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है। हॉस्पिटल और सर्जरी का तो उन्होंने उदाहरण दिया था।
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पोस्ट ने उनके फैंस को परेशान कर दिया था। एक्टर ने अपने ब्लॉग में ICU में टाइम बिताने, सर्जरी और इससे रिकवरी के बारे में बात की थी। अमिताभ के इस पोस्ट ने चिंता बढ़ा दी। लेकिन अब एक्टर ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि वो किसी सर्जरी से नहीं गुजरे हैं। उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया है। वो एक उदाहरण दे रहे थे कि ये कितना मुश्किल फेज होता है।
अमिताभ की नहीं हुई कोई सर्जरी
अमिताभ बच्चन ने वैरायटी इंडिया से बात करते हुए कहा, ‘मैं ठीक हूं। मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई है। उस पोस्ट को गलत समझा गया। मैं बस एक उदाहरण दे रहा था कि सर्जरी या ICU के बाद का समय सबसे कितना मुश्किल होता है, जब आप घर लौटते हैं और अपनी खराब हालत से जूझते हैं। ठीक वैसे ही, जब कोई चैंपियन हारता है, तो हार के बाद खुद को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है।’
अर्जेंटीना की टीम की हार के लिए था पोस्ट
अमिताभ ने कहा कि उनकी पोस्ट हाल में खत्म हुए फीफा वर्ल्डकप के फाइनल में अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के हार के बारे में थी। अर्जेंटीना की टीम फाइनल में स्पेन से हार गई थी। एक्टर ने कहा, मैं अर्जेंटीना की हार (FIFA वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ) और मैसी के एक चैंपियन के तौर पर हारने की बात कर रहा था। लोगों ने मान लिया कि यह मेरे बारे में है।’ एक्टर ने अपनी हेल्थ पर भी अपडेट दिया कि वो अब ठीक हैं।
अमिताभ ने किया था पोस्ट
अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में फीफा वर्ल्डकप का जिक्र नहीं किया था उन्होंने लिखा था, ‘हॉस्पिटल में सर्जरी और ICU में, काबिल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की देखरेख के बाद, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलना और घर लौटना। घर लौटने का यह समय शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से सबसे मुश्किल समय होता है। आप एक सम्मानित चैंपियन होते हैं और एक दिन हार आपके सामने खड़ी होती है; यह आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर होता है।’ अब एक्टर ने कहा कि ये पोस्ट उनकी हेल्थ से जुड़ा नहीं था, बल्कि फीफा वर्ल्डकप में मैसी की टीम की हार से जुड़ा था।
अमिताभ बच्चन के आने वाले प्रोजेक्ट
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन 83 साल की उम्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। एक्टर कल्कि 2898 AD के सीक्वल की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में वो प्रभास के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा वो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन से भी टीवी पर वापसी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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