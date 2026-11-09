अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में उनके माता-पिता ने भी की थी एक्टिंग, भाई भी आए नजर
अमिताभ बच्चन की एक ऐसी भी फिल्म आई थी जिसमें उनके माता-पिता ने एक्टिंग की थी। फिल्म के एक सीन में उनके भाई भी नजर आए थे। 50 साल से भू ज्यादा पुरानी ये फिल्म आज भी ऑडियंस के बीच है हिट।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां उनके फैंस के बीच मशहूर है। एक्टर करीब 6 दशकों से इंडस्ट्री में मशहूर हैं। एक्शन से लेकर रोमांस तक फिल्मों में कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर में माता पिता ने भी उनकी एक फिल्म में काम किया है। फिल्म में उनके पिता डॉ हरिवंशराय बच्चन और उनकी मां तेजी बच्चन नजर आ चुके हैं।
फिल्म कभी कभी में नजर आए थे अमिताभ बच्चन के माता-पिता
साल 1976 में यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘कभी कभी’ रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन,राखी, वहीदा रहमान, ऋषि कपूर, नीतू कपूर, शशि कपूर जैसे एक्टर्स ने काम किया था। इसी फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंशराय बच्चन और तेजी बच्चन नजर आई थीं। दरअसल, इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हुई थी। उस समय अमिताभ के साथ उनका परिवार ट्रेवल कर रहा था। इसी दौरान फिल्म का अक अहम सीन शूट होना था जिसमें राखी के किरदार पूजा की शादी शशि कपूर से हो जाती है। इस शादी सीक्वेंस के लिए यश डायरेक्टर यश चोपड़ा ने सेट पर मौजूद अमिताभ बच्चन के पेरेंट्स को भी लड़की वाले बनाकर बैठा दिया। तो अगर आप फिल्म देखेंगे तो शादी के सीन में अमिताभ बच्चन के बाऊजी और माता जी नजर आएंगे। फिल्म की शुरुआत में ही ये सीन आपको नजर आ जाएगा। ऐसी भी रिपोर्ट है अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ भी इस फिल्म में उनके दोस्त के किरदार में थे।
फिल्म के गाने थे हिट
यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। खासकर इसके गानों को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। फिल्म टाइटल सॉन्ग सिंगर मुकेश ने गाया था, और फीमेल वर्जन लता मंगेशकर की आवाज में था। फिल्म के गीत खय्याम ने कंपोज किए थे और गीत लिखे थे साहिर ने। आज 50 साल बाद भी ये गाने उतने ही मशहूर हैं। इस फिल्म की कास्ट की भी खूब तारीफ हुई थी। इस फिल्म से ही ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी शुरू हुई थी। बाद में 1980 में दोनों ने शादी कर ली थी।
फिल्म की कहानी ने दिलों को तोड़ दिया था
फिल्म कभी कभी की कहानी दो ऐसे प्रेमियों की थी जो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे को प्यार करते हैं। लेकिन अलग परिस्थितियों के चलते दोनों की शादी दूसरे शख्स से हो जाती है। सालों बाद जब अपने बढे हुए परिवार के साथ इन प्रेमियों की मुलाकात होती है तो भाव कुछ और होते हैं। फिल्म खास थी और इसमें दिखाए गए इंसानी भावों ने दिलों को तोड़ दिया था।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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