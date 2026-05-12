रात को सो नहीं पा रहे हैं अमिताभ बच्चन, फैंस के साथ शेयर की अपनी दिक्कत- सोते हुए शरीर...
अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने बताया कि वह रात को सो नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई है।
अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहते हैं। अब बिग बी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में बताया कि उन्हें रात में सोने में काफी दिक्कत आ रही हैं और इसकी वजह क्या है यह भी उन्होंने सबके साथ शेयर किया है।
सो नहीं पा रहे हैं अमिताभ बच्चन
मंगलवार सुबह 4.14 बजे अमिताभ ने ब्लॉग में अपनी फीलिंग शेयर की और कहा कि वह रात में काम की वजह से सो नहीं पा रहे हैं। अपने काम को लेकर बिग बी ने कहा कि कई बार ज्यादा काम की वजह से उन्हें सोने में दिक्कत आती है।
नींद नहीं हो पा रही पूरी
बिग बी ने लिखा, ‘सुबह के इस समय पर पिछली रात की कोई भी नींद का प्रोसेस नहीं है। क्यों?? क्योंकि काम नींद से ज्यादा है। मेडिकल कहता है ये गलत है...7 घंटे की नींद होनी चाहिए। सोते हुए शरीर बढ़ता है, डेवलेप होता है और रिपेयर होता है। अब क्या करें।’
म्यूजिक के साथ करते हैं कनेक्ट
बिग बी फिर बोलते हैं कि वह म्यूजिक के साथ कनेक्ट करते हैं। उनका म्यूजिक से इमोशनल कनेक्शन हैं। इससे उन्हें रेस्टलेस नाइट्स में शांति मिलती है।
वह बोले, ‘यह मेरी आत्मा से कनेक्ट करता है। इससे एक अनदेखा धागा जुड़ा है। 7 स्वर, जिन्होंने दुनिया के हर कोने में संगीत को प्रभावित किया है, इसका सम्मान करो और यह तुम्हारा सम्मान करेगा।’
बिग बी की प्रोफेशनल लाइफ
अमिताभ की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह सांइस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में वह अपने अश्वथामा के किरदार में ही दिखेंगे। बिग बी ने हाल ही में सेट से कमल हासन के साथ फोटोज शेयर की थीं और उनके साथ दोबारा साथ काम करने की खुशी जाहिर की थी। फिल्म को नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें प्रभास भी लीड रोल में हैं। पहले पार्ट में जहां दीपिका पादुकोण थीं, वहीं दूसरे पार्ट में दीपिका नहीं हैं।
सेक्शन 84 की रिलीज डेट नहीं आ रही सामने
इसके अलावा अमिताभ कोर्टरूम ड्रामा फिल्म में भी नजर आने वाले हैं जिसका नाम है सेक्शन 84 है। इस फिल्म में बिग बी के साथ अभिषेक बनर्जी, निमृत कौर और डायना पेंटी लीड रोल में हैं। हालांकि इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। फिल्म की शूटिंग काफी समय पहले हो गई थी। फैंस अब बिग बी को जल्द स्क्रीन पर देखना चाहते हैं।
लास्ट बिग बी फिल्म वेट्टैयन में नजर आए थे जो तमिल फिल्म थी। इस फिल्म में बिग बी के साथ रजनीकांत लीड रोल में थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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