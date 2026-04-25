Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जाकिर खान के ‘धुरंधर’ वाले बयान पर फिर भड़कीं अमीषा पटेल, बोलीं- पहले कुछ हासिल करके दिखाओ

Apr 25, 2026 07:38 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

अमीशा पटेल एक बार फिर जाकिर खान पर भड़की हैं। उन्होंने कहा कि अचीवर्स का मजाक उड़ाने से पहले कुछ अचीव करके दिखाइए। दरअसल, जाकिर ने एक अवॉर्ड शो में कहा था कि धुरंधर की सफलता देख बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को जलन हो रही है। अमीषा ने उनके इसी बयान पर बात की।

जाकिर खान के ‘धुरंधर’ वाले बयान पर फिर भड़कीं अमीषा पटेल, बोलीं- पहले कुछ हासिल करके दिखाओ

अमीशा पटेल ने कुछ दिन पहले जाकिर खान के उस बयान पर रिएक्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि धुरंधर से फिल्म इंडस्ट्री की जली तो है। अमीषा पटेल ने जाकिर के इस बयान पर उन्हें निगेटिविटी न फैलाने की सलाह दी थी। अब एक बार फिर अमीषा पटेल से पूछा गया कि उन्हें जाकिर खान से क्या समस्या है? इस पर अमीषा ने कहा कि वो जाकिर खान को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। उन्होंने कहा कि अचीवर्स का मजाक उड़ाने से पहले आप खुद कुछ अचीव करके दिखाइए।

जाकिर खान पर फिर भड़कीं अमीषा पटेल

बॉलीवुड बबल के साथ खास बातचीत में अमीषा पटेल से पूछा गया कि उन्हें जाकिर खान से क्या नाराजगी है? इस पर अमीषा ने कहा, नहीं, नाराजगी नहीं है। न मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानती हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी...ये सभी कॉमेडियन्स...देखो खड़े होकर किसी सफल व्यक्ति के बारे में मजाक उड़ाना बहुत आसान है। अरे पहले कुछ हासिल करके तो दिखाओ। सुपरस्टार बनकर तो दिखाओ। फिर जब आपका मजाक उड़ेगा, तो मैं देखना चाहती हूं कि वो कैसे इसे लेंगे।"

ये भी पढ़ें:अमीषा ने किया जाकिर के कमेंट, धुरंधर 2 की सक्सेस से बॉलीवुड को हुई जलन, पर कमेंट

कॉमेडियन्स के बारे में क्या बोलीं अमीषा पटेल

अमीषा पटेल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को नीचा करके उसका मजाक उड़ाना ठीक है। बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, फिर सिर्फ सफल लोगों के बारे में ही बात क्यों करनी है? जैसा मैंने कहा, इन लोगों को कुछ हासिल करके तो दिखाने दो। एक मुकाम हासिल करके तो दिखाने दो।"

अमीषा बोलीं- किसने जाकिर को फोन करके बताया था?

जाकिर के धुरंधर वाले बयान के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री जल रही है धुरंधर की सफलता देखकर। क्या आपको किसी ने फोन करके ये बताया? कि हाय राम धुरंधर हिट हो गई, मैं तो बड़ा ही इनसिक्योर हो गया। आपको कैसे पता? उल्टा, धुरंधर के आने की वजह से इतने सारे लोगों ने बोला कि हमें सीखने की जरूरत है। लोगों ने फिल्म की तारीफ करते हुए स्टोरीज और इंस्टाग्राम पोस्ट किए। एक्टर्स खुद पर दोबारा काम कर रहे हैं। अमीषा पटेल ने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि वो 10 लोग कौन हैं जिन्होंने इनको फोन करके बताया कि हम इनसिक्योर हैं, कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया।

ये भी पढ़ें:धुरंधर की सक्सेस पर बॉलीवुड को लगी मिर्ची? जाकिर खान ने लिए मजे, पढ़ें क्या कहा

जाकिर के किस बयान को लेकर भड़की थीं अमीषा पटेल?

दरअसल, कुछ दिनों पहले एक अवॉर्ड फंक्शन में जाकिर खान होस्टिंग कर रहे थे। उसी दौरान, जाकिर ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि भले ही इंडस्ट्री के लोग धुरंधर के लिए स्टोरी लगा रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सबकी जली तो है। जाकिर के इसी बयान पर अमीषा ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस तरह निगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने लिखा था कि इंडस्ट्री के लोगों ने धुरंधर की तारीफ की है और फिल्म को लेकर सम्मान दिखाया है।

ये भी पढ़ें:जाकिर खान जेनेटिक बीमारी की वजह से ले रहे हैं कॉमेडी से ब्रेक, बोले- मैंने…
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
Zakir Khan
लेटेस्ट Entertainment News, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, OTT रिलीज़, वेब सीरीज़ से जुड़ी हर अपडेट के साथ-साथ TV News, Web Series और Movie Review पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।