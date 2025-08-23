Amidst Govinda-Sunita Ahuja's divorce, niece Aarti Singh's post caught attention, she said-yes you get hurt गोविंदा-सुनीता आहूजा के तलाक के बीच भांजी आरती सिंह के पोस्ट ने खींचा ध्यान, बोली-दुखी होते हो तो…, Entertainment Hindi News - Hindustan
गोविंदा-सुनीता आहूजा के तलाक के बीच भांजी आरती सिंह के पोस्ट ने खींचा ध्यान, बोली-दुखी होते हो तो…

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और सुनीता आहूजा के बीच तलाक की खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है। इस बीच भांजी आरती सिंह ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसे स्टार कपल के रिश्ते से जोड़कर देखा जा रहा है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 01:28 PM
बॉलीवुड एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच तलाक की खबरें फिर से सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है सुनीता ने एक्टर से तलाक के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। इस बीच एक्टर की भांजी आरती सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसे फैंस मामा-मामी गोविंदा और सुनीता आहूजा की मौजदा स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। आरती ने अपने पोस्ट में खुद से प्यार करने की बात कही है।

आरती का पोस्ट

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों के बीच आरती सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा है, “सच में दुनिया में धड़क का साथ चाहिए। क्योंकि वो बंद हुई तो आप नहीं रहोगे। तो अपने आप से प्यार करो, हां आप दुखी होते हो लेकिन आगे बढ़ जाओ। तुम्हें बस नहीं पता कि अगला दिन तुम्हारे लिए क्या लेकर आएगा। भगवान के बाद किसी और से भी ज्यादा खुद से प्यार करो।" आरती के इस पोस्ट को गोविंदा और मामी सुनीता के लिए सलाह मानी जा रही है।

तलाक की खबर

बता दें, हाल में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा पर धोखा देने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी डाली है। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि गोविंदा किसी 30 साल की मराठी हीरोइन को डेट कर रहे हैं। वहीं एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तलाक नहीं ले रहे हैं। फिलहाल इस मामले में दोनों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।

