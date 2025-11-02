प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं ये टॉप 10 फिल्में, नंबर 1 पर 8.5 रेटिंग वाली ये मूवी
संक्षेप: Amazon Prime Video Top 10: अमेजन प्राइम वीडियो पर कुछ बेहतरीन फिल्में मौजूद हैं। आज हम आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम बता रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये फिल्में नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं।
अगर आप अच्छी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रहीं टॉप 10 फिल्मों के नाम हम आपको बता रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो तुरंत देख सकते हैं। इस लिस्ट में बॉलीवुड और साउथ की फिल्में मौजूद हैं। अमेजन प्राइम वीडियो की टॉप 10 लिस्ट में रजनीकांत की इसी साल रिलीज हुई एक फिल्म का नाम भी शामिल है।
कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1: लिस्ट में पहले नंबर पर इसी साल रिलीज हुई फिल्म कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। प्राइम वीडियो पर ये फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में उपलब्ध हैं।
बागी 4: लिस्ट में दूसरे नंबर पर इसी साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 2.3 है। फिल्म को ए हर्षा ने डायरेक्ट किया है।
परम सुंदरी: लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी है। ये फिल्म भी इसी साल रिलीज हुई है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।
थलावारा: लिस्ट में चौथे नंबर पर मलयालम भाषा की फिल्म थलावरा है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। यह फिल्म इसी साल अगस्त में रिलीज हुई थी।
अवर फॉल्ट: लिस्ट में 5वें नंबर पर साल स्पेनिश रोमांटिक ड्रामा फिल्म अवर फॉल्ट है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है।
टॉप 10 में शामिल इन फिल्मों के नाम
लिस्ट में छठे नंबर पर कांतारा- अ लेजेंड है। यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। 7वें नंबर पर रजनीकांत की फिल्म कुली है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। लिस्ट में 8वें नंबर पर तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर थानल है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.5 है। लिस्ट में 9वें नंबर पर तमिल भाषा की फिल्म बॉम्ब है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है। लिस्ट में 10वें नंबर पर मधरासी है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है।