अमेजन प्राइम ने मैडॉक के साथ मिलाया हाथ, वरुण धवन की इस हिट फिल्म का आएगा सीक्वल?

अमेजन प्राइम वीडियो और मैडॉक फिल्म्स के बीच एक बड़ी डील हुई है। इस डील के तहत 2025 से 2027 के बीच आने वाली मैडॉक की आठ फिल्मों की स्ट्रीमिंग के वर्ल्डवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास होंगे। फैंस इस बात को लेकर काफी उत्साहित हैं।

मैडॉक फिल्म्स ने दर्शकों को कुछ बेहतरीन फिल्में दी हैं। उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। अब मैडॉक फिल्म्स और प्राइम वीडियो के बीच एक शानदार डील हुई है। इस डील के मुताबिक, 2025 से 2027 के बीच आने वाली मैडॉक की आठ फिल्मों की स्ट्रीमिंग के वर्ल्डवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास होंगे। प्राइम वीडियो ने इस खबर की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। इस लिस्ट में वरुण धवन की बदलापुर 2 का नाम शामिल है।

डील में इन फिल्मों का नाम प्राइम वीडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में मैडॉक फिल्म्स और प्राइम वीडियो का लोगो साथ नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया- इस दोस्ती का एक वसूल है, साथ में केवल ब्लॉकबस्टर कहानियां। इस कैप्शन के साथ जो हैशटैग लगाए गए हैं उनमें थामा, परम सुंदरी, शिद्दत 2, बदलापुर 2 और इक्कीस का नाम शामिल है।

बदलापुर 2 का नाम देख फैंस उत्साहित फैंस बदलापुर 2 और शिद्दत 2 का हैशटैग देख काफी उत्साहित हो गए हैं। बहुत से यूजर्स ने बदलापुर 2 लिखकर हार्ट और फायर इमोजी बनाकर कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा- बदलापुर 2? ये मैंने सही देखा क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक ने लिखा-बदलापुर 2 और शिद्दत 2 के लिए उत्साहित हूं।