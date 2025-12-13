Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
अमाल मलिक ने बताया तान्या मित्तल संग क्यों तोड़ी दोस्ती; 'मैं उससे नफरत…'

Amaal Mallik Interview: बिग बॉस 19 में नजर आए अमला मलिक ने तान्या मित्तल संग दोस्ती को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने तान्या मित्तल संग अपनी दोस्ती तोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो तान्या से नफरत नहीं करते हैं। 

Dec 13, 2025 10:28 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 की शुरुआत में अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती को फैंस ने खूब पसंद किया था। हालांकि, शो जैसे-जैसे अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने लगा, अमाल और तान्या की दोस्ती में दरार आ गई। अब बिग बॉस 19 से बाहर आने के बाद अमाल मलिक ने बताया कि आखिर क्यों तान्या मित्तल से उन्होंने अपनी दोस्ती तोड़ी। उन्होंने कहा कि तान्या उनके साथ कभी गलत नहीं थीं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि वो अपने बाकी लोगों के साथ कैसी थीं।

तान्या के बारे में क्या बोले अमाल मलिक?

फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में अमाल से कहा गया कि तान्या जो उन्हें कहानी सुनाती थी, फैंस उसे काफी मिस कर रहे हैं। इसपर अमाल मलिक ने कहा कि पूरे घर ने एक-एक कहानी सुनी है। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी दोनों की दोस्ती और जिस तरह से तान्या ने अप्रोच किया, लोगों को वो पसंद आया।

तान्या से अमाल ने क्यों तोड़ी दोस्ती?

अमाल ने आगे कहा, "मुझे भी कोई ऐसी समस्या नहीं थी। मैं उससे नफरत नहीं करता हूं या मेरे मन में उसको लेकर कुछ गलत नहीं है। मुझे सिर्फ ये था…मेरे साथ सही रहते-रहते, मैं लोगों का बर्ताव दूसरों की तरफ भी देखता हूं। और उसके जो खास हैं, उनके साथ जब उसकी अनबन हुई, और जब वो अपनी बेस्टफ्रेंड के साथ खड़ी नहीं हुई तो वो खुद से ही मैं उससे डिटैच होने लगा।"

गौरव की पार्टी के बारे में क्या बोले अमाल मलिक

घर में तान्या से दोस्ती तोड़ने के बाद अमाल मलिक जिस तरह से तान्या से बर्ताव कर रहे थे उसको देखकर कई लोगों ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि अमाल तान्या से ऑब्सेसड हैं। इस बारे में जवाब देते हुए अमाल ने कहा कि अगर कोई उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अमाल ने इस खास बातचती में गौरव खन्ना की बर्थ डे पार्टी को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने वहां बहुत मजे किए। अमाल ने कहा कि घर के अंदर उनकी किसी से भी लड़ाई हुई हो, लेकिन वो अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते हैं।

