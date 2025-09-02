हेलीकाप्टर से केरल के मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स को पसंद आया मुंडू पहने लुक

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक नया वीडियो सामने आया है। एक्टर हेलीकाप्टर में सवार होकर केरल के गुरुवायूर मंदिर पहुंचे। उन्होंने शर्ट उतारकर भगवान के दर्शन किए।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म हैवान की शूटिंग में बिजी हैं। हाल में फिल्म के सेट से उनकी तस्वीरें सामने आई थीं। इस फिल्म में एक्टर सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इस बीच खिलाड़ी कुमार का एक नया वीडियो सामने आ रहा है। अक्षय हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आ रहे हैं। ये उनकी फिल्म का शूटिंग सीन नहीं बल्कि अक्षय कुमार असल में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर केरल के पॉपुलर गुरुवायूर मंदिर पहुंचे हैं।

मुंडू पहने हेलीकॉप्टर से उतरे अक्षय कुमार अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी कुमार पारंपरिक मुंडू पहने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनके स्वागत में खड़े लोगों से मिलते हैं और फिर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं। उन्होंने मंदिर की परंपरा को निभाते हुए शर्ट उतारकर भगवान के दर्शन किए। वीडियो में उनका स्वैग पसंद किया जा रहा है।

यूजर्स रिएक्शन इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर अक्षय के इस लुक को बेस्ट बताया, वहीं एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अधिक साउथ की फिल्में करनी चाहिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हैवान जबरदस्त होने वाली है।