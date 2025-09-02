akshay kumar reached guruvayur temple in kerala via his helicopter watch his mundu look हेलीकाप्टर से केरल के मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स को पसंद आया मुंडू पहने लुक, Entertainment Hindi News - Hindustan
akshay kumar reached guruvayur temple in kerala via his helicopter watch his mundu look

हेलीकाप्टर से केरल के मंदिर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स को पसंद आया मुंडू पहने लुक

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक नया वीडियो सामने आया है। एक्टर हेलीकाप्टर में सवार होकर केरल के गुरुवायूर मंदिर पहुंचे। उन्होंने शर्ट उतारकर भगवान के दर्शन किए।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 09:32 PM
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म हैवान की शूटिंग में बिजी हैं। हाल में फिल्म के सेट से उनकी तस्वीरें सामने आई थीं। इस फिल्म में एक्टर सैफ अली खान के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। इस बीच खिलाड़ी कुमार का एक नया वीडियो सामने आ रहा है। अक्षय हेलीकॉप्टर से उतरते नजर आ रहे हैं। ये उनकी फिल्म का शूटिंग सीन नहीं बल्कि अक्षय कुमार असल में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर केरल के पॉपुलर गुरुवायूर मंदिर पहुंचे हैं।

मुंडू पहने हेलीकॉप्टर से उतरे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ी कुमार पारंपरिक मुंडू पहने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। उनके स्वागत में खड़े लोगों से मिलते हैं और फिर मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करते हैं। उन्होंने मंदिर की परंपरा को निभाते हुए शर्ट उतारकर भगवान के दर्शन किए। वीडियो में उनका स्वैग पसंद किया जा रहा है।

यूजर्स रिएक्शन

इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट कर अक्षय के इस लुक को बेस्ट बताया, वहीं एक यूजर ने लिखा कि उन्हें अधिक साउथ की फिल्में करनी चाहिए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि हैवान जबरदस्त होने वाली है।

अपकमिंग

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल में अक्षय कुमार को मल्टीस्टारर फिल्म हाउसफुल 5 में देखा गया था। अब वो हैवान की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट में भूत बंगला, हेरा फेरी 3 शामिल हैं। आने वाले दिनों में एक्टर अरशद वारसी के साथ फिल्म जॉली LLB 3 में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो रही है।

