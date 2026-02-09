Hindustan Hindi News
ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा की नहीं बनी बात? टल गई क्रिश 4 की शूटिंग

संक्षेप:

ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 का इंतजार कर रही ऑडियंस को लंबा इंतजार करना होगा। फिल्म के बजट को लेकर आदित्य चोपड़ा से उनकी बात नहीं बनी। फिलहाल फिल्म रोक दी गई है। इसके अलावा ऋतिक दूसरी फिल्म शुरू कर सकते हैं।

Feb 09, 2026 03:44 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 4 का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि ऋतिक वॉर 2 के बाद क्रिश 4 की शूटिंग शुरू करेंगे। लेकिन लगता है ऑडियंस को इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 आगे बढ़ गई है। इसकी वजह फिल्म का मोटा बजट था जिसके लिए प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा नहीं राजी हुए। इसलिए फिल्म काम रुक गया है।

ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा की बातचीत नहीं बनी

Sacnilk की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश 4 का काम आगे बढ़ा दिया गया है। फिल्म के बजट को लेकर ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन इस बातचीत से फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ। पहले ये फिल्म 2026 में शुरू होने वाली थी। लेकिन अब काम रुक गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऋतिक रोशन जो क्रिश 4 डायरेक्ट करने वाले हैं वो 500 करोड़ का बजट लेकर चल रहे थे। लेकिन प्रोडक्शन की तरफ से 350 करोड़ का ऑफर दिया गया था। ऋतिक और आदित्य के बीच इसी बात को लेकर सहमति नहीं बनी। फिल्म फिलहाल के लिए टल गई है। वहीं ऋतिक कई अन्य प्रोडक्शन हाउस के साथ भी बजट को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

कृष फिल्म में ऋतिक रोशन

ऋतिक और क्रिश का सफर

बता दें, फिल्म कोई मिल गया से क्रिश का सफर शुरू हुआ था। पहले दो पार्ट बन चुके हैं और अब तीसरे का इंतजार हो रहा है। इस फिल्म को ऋतिक खुद डायरेक्ट भी करने वाले थे। लेकिन फिलहाल, बजट नहीं मिल पाने की वजह से क्रिश 4 पर काम रुक गया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि ऋतिक अब नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। वो नए ऑफर और विचार कर रहे हैं। ऋतिक को आखिरी बार जूनियर एनटीआर के साथ फिल्म वॉर 2 में देखा गया था। लेकिन फिल्म ऑडियंस को खास पसंद नहीं आई। अब एक्टर के फैंस उन्हें नए प्रोजेक्ट्स में देखने का इंतजार कर रहे हैं।

Hrithik Roshan
