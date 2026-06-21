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मुगल-ए आजम की अनारकली मधुबाला को हराने वाली वो एक्ट्रेस जिसका कपूर खानदान से था रिश्ता

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म मुगल-ए आजम में मधुबाला का अनारकली का किरदार दुनियाभर में पसंद किया गया था। लेकिन मधुबाला उस साल हुए अवॉर्ड में हार गई थीं। ये अमर किरदार इस बड़ी हीरोइन के आगे हार गया था। मधुबाला नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस थीं उस साल की विनर।

मुगल-ए आजम की अनारकली मधुबाला को हराने वाली वो एक्ट्रेस जिसका कपूर खानदान से था रिश्ता

हिंदी सिनेमा के लिए 1960 का दशक बेहद खास था। इस साल आई मुगल-ए आजम, चौदहवीं का चांद, बरसात की रात समेत कई शानदार फिल्में रिलीज हुई थीं। इन फिल्मों की कहानी, गीतों और एक्टर्स की परफॉरमेंस ने छाप छोड़ दी। लेकिन मुगल-ए आजम सब पर भारी पड़ी। कमाई के मामले में इस फिल्म सबसे आगे रही। कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए। सलीम के किरदार के लिए दिलीप कुमार बेस्ट एक्टर बने, लेकिन अनारकली से दुनियाभर में अलग पहचान बनाने वाली उस साल का अवॉर्ड हार गई।

मधुबाला अवॉर्ड हार गई

ये यकीन करना मुश्किल है कि मुगल-ए आजम में अनारकली के किरदार के लिए मधुबाला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड एक दूसरी हीरोइन से हार गई थीं। मधुबाला के करियर को नई पहचान देने वाला किरदार अनारकली अवॉर्ड सेरेमनी वाले दिन हार गया। और जिस एक्ट्रेस ने मधुबाला को अनारकली के लिए हराया था वो थीं एक्ट्रेस बीना राय।

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इस एक्ट्रेस ने अपने किरदार से अनारकली को पीछे छोड़ा

1960 में आई फिल्मों को 1961 में 8वें में फिल्मफेयर अवॉर्ड से सम्मानित किया जाना था। इस अवॉर्ड सेरेमनी में हर तरफ मुगल-ए आजम की अनारकली और सलीम की चर्चा हो रही थी। अवॉर्ड के विनर का एलान हुआ। बेस्ट फिल्म बनी मुगल-ए आजम, बेस्ट एक्टर बने इसी फिल्म में सलीम का किरदार निभाने वाले दिलीप कुमार। उन्होंने देव आनंद को उनकी फिल्म काला बाजार और राज कपूर को फिल्म छलिया के लिए हराया था। जब बेस्ट एक्ट्रेस की विनर के नाम का एलान हुआ तो नॉमिनेशन में मधुबाला फिल्म मुगल-ए आजम के लिए थीं। नूतन को फिल्म छलिया के लिए नॉमिनेशन मिला था। लेकिन इस रात फिल्म घुंघट के लिए एक्ट्रेस बीना राय विनर बनी। ये हैरानी वाली बात थी। अनारकली हार गई थी।

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बीना राय जिससे हार गई मधुबाला

बीना राय की बात करें तो वो गुजरे जमाने में वो हिंदी सिनेमा की सबसे शानदार एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी। उन्होंने 1953 में अनारकली नाम की फिल्म लीड रोल निभाया था। इसके बाद 1960 में आई घूंघट के लिए उन्होंने मधुबाला को हराकर अवार्ड जीता। फिल्म ताज महल के लिए भी वो याद की जाती हैं। बीना ने एक्टर प्रेमनाथ से शादी की थी। वही प्रेमनाथ जिनकी बहन कृष्णा राज कपूर थीं। यानी राज कपूर की पत्नी और रणबीर कपूर की दादी। बीना राय के बेटे प्रेम किशन भी फिल्मों में एक्टिव रहे।

उस साल के अवॉर्ड

इस अवॉर्ड सेरेमनी में फिल्म मुगल-ए आजम में को कुल 11 नॉमिनेशन मिले थे। मुगल-ए आजम को डायरेक्ट करने वाले K आसिफ भी बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड हार गए थे। उस साल बेस्ट डायरेक्टर बिमल रॉय अपनी फोल्म परख के लिए जीते थे। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर-जयकिशन ने मुगल-ए आजम का संगीत बनाने वाले नौशाद को पीछे छोड़ दिया था। शकील बदायुनी ने गाने चौदहवीं का चांद लिखने के लिए अवॉर्ड जीता था। चौदहवीं का चांद गाना गाने के लिए मोहम्मद रफी बेस्ट मेल सिंगर, वहीं लता मंगेशकर ने दिल अपना और प्रीत परे के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का अवॉर्ड जीता था। ये वो साल था जब इन कलाकारों को बिना किसी भेदभाव के इनके काम के लिए सम्मानित किया था।

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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