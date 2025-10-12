जान जोखिम में डालकर दिलीप कुमार की शादी में बाराती बने थे एक्टर प्राण, हवाई जवाज में थे अकेले यात्री

बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार और प्राण के बीच गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती इतनी खास थी कि प्राण साहब अकेले हवाई जहाज में बैठकर मुंबई पहुंचे थे और बाराती बने थे।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार और प्राण के बीच गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती इनके स्ट्रगल के दिनों से कामयाबी के दिनों और फिर एक दूसरे के अंतिम समय तक रही। जब दोनों फिल्मों में काम कर रहे थे उस समय प्राण अक्सर दिलीप कुमार से शादी कर लेने की बात कहा करते थे। ये उस समय की बात है जब दिलीप कुमार की जिंदगी में सायरा बानो नहीं आई थीं। एक अच्छे दोस्त की तरह प्राण भी चाहते थे कि उनके दोस्त दिलीप कुमार का घर बस जाए।

जिगरी यार की शादी प्राण अक्सर दिलीप साहब से कहते, "शादी कब करेगा तू? क्यों नहीं कर लेता शादी?" अपने जिगरी यार के इन सवालों को दिलीप साहब बस हंस कर टाल देते। अब समय बीत गया और दिलीप कुमार की जिंदगी में सायरा बानो आईं। बात शादी तक पहुंच गई। प्राण के लिए तो ये सबसे खास पल था। उनके जिगरी यार की शादी थी। लेकिन उस समय एक्टर कश्मीर में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग में फंसे हुए थे। उसी दिन उन्हें श्रीनगर से मुंबई के लिए रवाना होना था। लेकिन फिर एक बर्फीले तूफान की वजह से श्रीनगर का एयर ट्राफिक प्रभावित हो गया।

बर्फीले तूफान में फंसे लेकिन एक घंटे बाद बर्फीला तूफान शांत हुआ और हवाई जहाज उड़ने के लिए मौसम भी साफ हो गया। थोड़ी देरी जरूर थी लेकिन जहाज उड़ान भर सकती थीं। लेकिन तूफान से सफर करने वाले यात्री इतना डर चुके थे कि उन्होंने यात्रा करने से मना कर दिया। लेकिन प्राण साहब को उसी दिन सफर करना था। ऐसे में जहाज सिर्फ प्राण साहब को श्रीनगर से मुंबई लेकर आई थी।